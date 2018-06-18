谷歌5.5亿美元投资京东 将探索合作开发零售解决方案

西部网讯 今天（6月18日），京东集团和谷歌宣布，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。

据了解，谷歌和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。

京东同时计划优选一系列高品质商品，通过谷歌购物在全球多个地区进行销售。

“与谷歌的合作开启了广阔的创新空间，使我们可以为全球消费者打造优质消费体验。”京东集团首席战略官廖建文表示，“这是全球零售现代化进程的重要一，在京东迎来618全球年中购物节最高潮之际，这次合作让我们掀开一个新的篇章。”

“我们非常高兴与京东合作，共同探索为全球零售生态提供下一代解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验，让消费者能够随时随地以他们想要的方式进行购物。” 谷歌首席商务官Philipp Schindler表示。

根据协议，谷歌将获得27,106,948股新发售的京东A类普通股，发售价为每股20.29美元，等值为每ADS（美国存托股票）40.58美元，此价格为前10个交易日的交易量加权平均价格。

编辑： 沈晓芳