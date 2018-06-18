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汉中迎入汛以来最强降雨 镇巴大暴雨部分街道出现积水

2018-06-18 11:36:34 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：高政超   点击图片进入下一页

汉中迎入汛以来最强降雨，部分区县街道出现积水。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 戚晓钟 刘伟锋)从6月17日凌晨到18日，汉中市普降中到大雨，巴山区域镇巴、西乡、南郑、洋县降大到暴雨，镇巴6镇26站降大暴雨，出现入汛以来最强降雨过程。目前无灾情报告。

截止18日7时，汉中全市共574个测站降水，其中100毫米以上26站，50-100毫米64站，25-50毫米166站，10-25毫米196站，10毫米以下122站。各县区最大降雨量为：镇巴小洋镇白河153.8毫米、西乡两河口93.2毫米、南郑白玉77.4毫米、洋县黑峡62毫米、城固气象局47.2毫米、佛坪陈家坝46.7毫米、汉台铺镇39.2毫米、宁强草川子39.1毫米、勉县漆树坝33.3毫米、留坝龚家院32.1毫米、略阳大黄村15.2毫米。

镇巴县对小时雨强达暴雨量级的三元、简池两镇启动三级应急响应。18日清晨7时水文部门预报，镇巴县城将出现200—400秒立米的洪水（低于警戒流量410秒立米）。汉中市防汛办再次针对性地发出防汛预警指令，督导镇巴县做好防御工作。

据气象部门预报，今天白天降水持续，南部仍有中到大雨，镇巴局地大暴雨，降水过程将于下午结束。

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