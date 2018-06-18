杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故 4人不幸身亡
时间：2018-06-18 07:40:37
来源：西部网-陕西新闻网
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杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故 4人不幸身亡
昨天（6月17日）杨陵区人民政府网通报，6月16日杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故，4人不幸身亡。6月16日17:45分,杨凌绿都生物科技有限公司一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷,随后公司三名员工相继进入罐内救援时均昏迷。
西部网讯 昨天（6月17日）杨陵区人民政府网通报，6月16日杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故，4人不幸身亡。
6月16日17:45分,杨凌绿都生物科技有限公司一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷,随后公司三名员工相继进入罐内救援时均昏迷。事发后,杨凌示范区消防支队、杨凌示范区医院第一时间赶赴事发现场,进行积极救治并及时将伤者送至杨凌示范区医院。经杨凌示范区医院全力救治,由于伤者缺氧窒息时间过长,23时20分,4名伤者经抢救无效相继不幸死亡。事故原因正在进一步调查，善后工作当地政府正在积极处理。
编辑：
高政超
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体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
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体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
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财经民航局：大面积延误预警后 航空公司要早决策调减航班06-16
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财经中国经济发展到现在这个阶段，消费规模扩大、消费结构升级、消费贡献提升是必然的发展趋势。06-15
财经实行养老保险基金中央调剂制度，不会增加企业和个人缴费负担，也不会影响离退休人员待遇水平。06-15
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文化长安，一座流光溢彩筑梦之城。当年长安百姓生活之富足令人羡慕，更以高端、大气、典雅的审美品位著称。06-15
文化带领孩子们包粽子、制香囊、做糖人、做汉服、绘沙画、拼装机器人、体验3D打印，让师生们深切感受到传统节日的独特魅力。06-15
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文化今年一季度全省文化产业运行良好，规模以上文化企业数量大幅增加，营业收入稳步增长。06-13
文化2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”。2017年起，调整为“文化和自然遗产日”。06-09
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文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
三农伴随着工业化、城镇化的快速推进，农村劳动力的大规模转移就业，引发了“谁来种地”“怎么种地”的新课题。06-14
三农国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。06-12
三农互联网模式下“共享住宅”的推出，不仅盘活了闲置的农房，还使美丽乡村成为“来了就还想再来的地方”。06-12
三农农业特色互联网小镇就是美丽乡村与现代信息技术融合过程中孕育出的新事物，是实现城乡融合发展和“四化”同步发展的实践探索。06-12
三农农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局就贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》答记者问。06-12
三农省委办公厅与省政府办公厅近日联合出台《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》（以下简称《管理办法》）。06-12
三农6月10日，全省“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在岐山县举行。副省长魏增军出席并宣布启动，随后检查“三夏”工作。06-11
三农6月15日，商南县金丝茶业发展有限公司西安北郊万达旗舰店盛大开业，标志着金丝茶业在西安市场推广商南茶，引领商南茶走向全国又迈出了一大步。06-15
三农汉滨区有不安全住房贫困户5000余户。如何保障贫困群众的住房安全，有效破解危房改造实施过程中改造不到位、监管难度大的问题？06-12
三农党员志愿者们以小组为单位，结合自身工作特点，对所帮扶的低保户、五保户、困难党员、病残人员等群体夏收中的各环节进行帮扶。06-12
三农近300名党员群众在这里聆听我省“新时代 新气象 新作为”百姓巡回宣讲团生动鲜活的宣讲。06-12
三农商南县通过政策支持、资金扶持、科技服务等措施培育壮大龙头企业、合作社。仅今年1—4月，全县就新增合作社29个。06-11
旅游6月15日下午，“让世界倾听陕西声音”采访团一行走进陕西鼓风机（集团）有限公司，聚焦走向世界的中国“智”造，讲述砥砺奋进的陕鼓故事。06-16
旅游6月14日，在西安高新区成立27周年之际，西安高新区以一场“创赢中国首善高新”的致敬盛典回顾了创业的光辉历程，开启首善元年序幕。06-16
旅游6月14日下午，“‘陕’耀新时代领航新丝路 遇见大西安——让世界倾听陕西声音”主题采访团一行前往西安曲江创客大街。06-16
旅游6月13日上午，“陕”耀新时代 领航新丝路 遇见大西安——“让世界倾听陕西声音”主题采访活动采访团走进西安市碑林区参观采访。06-16
旅游6月15日，中国电信安康分公司首批60家智慧家庭便民服务中心盛大开业。06-15
旅游6月13日，“中国神木首届遗鸥保护论坛”在红碱淖湿地保护局隆重召开。06-15
旅游公安部召开新闻发布会，国家移民管理局在发布会上通报，决定自6月18日起，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟。06-15
旅游7月1日起，铁路将实施新的列车运行图。届时，北京铁路局始发终到列车达到636对，其中，高铁和动车组列车398对。06-15
旅游高考结束了，毕业季到了，世界杯也开始了。这个小长假，是不是要好好放飞一下自我？计划出行的你，可以收藏这份指南。06-15
旅游世界杯期间，全国公安交管部门将加大警力投入，加强路检路查，零容忍、严执法，重拳整治酒驾醉驾毒驾等。06-15
旅游2016年，由中车株机公司牵头研制的时速100公里长沙磁浮快线列车上线运营，被业界称为中国商用磁浮1.0版列车。06-15
旅游北京通州，备受瞩目的环球主题公园工程正在建设。但一年多前，工程还在为250万立方米的“脏土”而犯愁。06-15
美食当我们感到喉咙疼痛的时候，就好像鱼刺卡在那里一般，不论是大喘气也好还是咳嗽也好，都无法缓解，甚至这种疼痛会越来越严重。06-15
美食天气炎热不想动，那么选择饮食减肥就最合适不过了。接下来推荐8种夏季减肥食物，帮你燃烧卡路里。06-15
美食苹果、橙子、火龙果、猕猴桃等水果中含有丰富的纤维素、半纤维素、果胶、树胶等膳食纤维，对肠道健康和预防癌症都有积极。06-15
美食防肠癌：芹菜通过缩短粪便在肠道内的时间，减少了致癌物与结肠黏膜的接触，一定程度上还可以预防肠癌。06-15
美食是比较常见的食材，如何把它们巧妙的搭配在一起。就跟着小编学起来吧，小白必备技能。06-15
美食食物的保存是个很大的问题，买多了不行，放半天就不新鲜了。买少了也不行，想要用起来的时候啥都没有。06-15
美食海带含钙磷铁维生素B族等营养素，对利尿消肿润肠抗癌有食疗作用。专家建议从柑橘类水果、多叶绿色蔬菜、草莓。06-14
美食鲜榨果蔬汁的维生素C等营养素的损失更少。但有的果蔬籽含有较多的抗氧化成分，具有很高的营养价值，比如葡萄籽。06-14
美食红薯中含有单宁和胶质，如果空腹食用，可能会刺激胃壁分泌更多胃酸，引起胃灼热等不适感。06-14
美食蔬菜几乎每一个部分都有营养价值。比如说，白菜外层叶子中的胡萝卜素浓度要比中心叶子高十几倍，维生素C也要高好几倍。06-14
美食催熟是香蕉产业链中不可缺少的环节，全世界都在广泛使用，已有百年之久，催熟剂不超标使用对人体无害。06-14
美食吃什么能让男人精力旺盛，小编为您总结的壮阳补肾食谱，常吃6大营养食谱，让男人精力更旺盛。06-14
健康研究结果显示，每天喝三杯咖啡的参与者患肝病的几率降低了21%。该研究结果将在波士顿召开的美国营养学会年会上进行公布。06-17
健康如何对肾结石做到早发现、早治疗，肾结石到底能不能引起肾癌呢？又该如何辨别呢？06-17
健康医学专家们给这个在世界杯这一特定时期出现的疾病一个专属名称：世界杯综合征。06-17
健康 便秘不是小毛病，是造成健康受损、精神负担加重、生活质量下降的“元凶”之一。细数之下，便秘对人体的危害有十大“罪状”。06-17
健康什么是儿童遗尿症呢？其病因有哪些？遗尿症的预防和治疗的方法又有哪些呢？06-16
健康 冰淇淋是很多人解暑必备的美食，吃时有4点需要注意06-16
健康端午节怎么吃粽子不发胖? 4招教你健康吃粽子06-16
健康长时间的坐姿看球，会使盆底肌肉紧张，前列腺充血，易诱发前列腺炎。06-16
健康每天食用适量坚果的人出现心律不齐的情况较少，而心律不齐是导致中风的主要原因。06-16
健康每天睡眠少于6小时或者超过10小时的人，罹患各种代谢性综合征的可能性更高。06-16
健康昨日，国家级营养保健专家、湖南省胸科医院院长唐细良教授提醒市民，虽然粽子营养丰富，但并不是人人都适宜吃。06-15
健康不管是脾胃的腐熟运化还是肾阳的温煦蒸腾，及全身的水液代谢、汗液的调节等等，都与心阳的重要作用分不开。06-15
教育日前，上海交通大学安泰经管学院MBA中心常务副主任陈建科做客人民网“高校招生系列”访谈栏目，就交大安泰的MBA项目进行了详细介绍。06-15
教育为深入学习宣传贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会和纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，全国高校广泛开展“学习新思想千万师生同上一堂课活动”。06-15
教育适当放松肯定是必要的，这是人之常情。但无论如何，放松不等于放纵，在放松过后还得回归现实生活。高考结束了，奋斗没有结束。06-15
教育“终于要毕业了。”顺利测完总部体能联考的最后一个项目，我这样想。松了一口气，又有几分怅然若失。再有几十天，属于我的，这场艰辛、苦涩、勇敢、荣耀的军校生涯，即将写完它的终章。06-15
教育今年，北京交通大学、北京科技大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京化工大学在京招生总计划约为1070人。06-15
教育从上周末开始，北京大学、清华大学等校自主招生测试相继上演。依照教育部规定，今年将有90所试点高校进行自主招生。06-15
教育第45届世界技能大赛全国选拔赛上海赛区的比赛，在位于上海的国家会展中心拉开战幕，将在汽车技术、木工、机电一体化和社会照护等34个比赛项目中进行技能比拼。06-14
教育4年时光，说长，竟有1400多个日日夜夜；说短，只在转瞬之间。06-14
教育以提升人才培养质量为核心，探索形成的具有中国特色的“四跨”卓越法治人才培养模式：跨学科专业、跨理论实践、跨学院学校、跨国家地区。06-14
教育2018年毕业季如期而至，美国各大高校邀请了政治、经济、文化等各个领域的名流，为毕业生送上祝福与启迪。06-14
教育近日，中山大学和华南理工大学举行自主招生考试。中山大学是面试，华南理工大学是笔试。两校的考题也是颇花心思。06-13
教育今年上海市普通高校招生统一文化考试约有5万名考生参加，答卷总量近15万份，扫描题块数量近135万个，阅卷工作今天启动。06-13
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车在几起司机忽视警报的致命事故后，特斯拉公司加强了半自动辅助驾驶系统的预防性安全。06-15
汽车大众集团旗下的斯柯达汽车公司日前宣布，公司5月份全球销量超过11万，同比增长13.4%。06-15
汽车远超保时捷911 3.0升涡轮增压水平对卧式6缸发动机的198分以及法拉利812 Superfast 6.5升V12发动机的158分。06-14
汽车今年10月，南京工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺厂房将完工封顶，进行设备进驻，2019年上半年将投入预生产。06-13
汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12
汽车该款纯电动跑车是保时捷电动化战略的开山之作，到2025年保时捷25%的销量将由纯电动和混动车型所贡献。06-12
汽车6月11日，广汽新能源传祺GE3 530对外公布预售价格，以北京地区为例，在享受9.1万元的综合补贴后，新车预售价14万元起。06-12
汽车新车两侧底部加入了三角形饰板，内部加入了雾灯，排气布局由现款的单边双出式变为了单边单出式，使整个车尾更加简洁。06-11
汽车全新QX50搭载全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机VC-Turbo、包含12项领先技术的ADAS智能驾驶辅助系统及10大创新科技。06-11
汽车不同于特斯拉美国Gigafactory工厂(只生产电池)，特斯拉新一代工厂名为Dreadnought，将同时生产电池和组装车辆。06-08
汽车据英国汽车杂志6月5日报道，在日前举行的奥迪Q8 SUV发布会上，奥迪表示将于2021年打造并推出基于Aicon概念车的首个自动驾驶车队。06-08
汽车未来，在一汽-大众强有力的支持下，奥迪品牌将继续创造并引领中国消费者多元化、个性化的用车需求，持续引领中国豪华汽车市场。06-07