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杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故 4人不幸身亡

时间：2018-06-18 07:40:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故 4人不幸身亡

昨天（6月17日）杨陵区人民政府网通报，6月16日杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故，4人不幸身亡。6月16日17:45分,杨凌绿都生物科技有限公司一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷,随后公司三名员工相继进入罐内救援时均昏迷。


 

西部网讯 昨天（6月17日）杨陵区人民政府网通报，6月16日杨凌绿都生物公司发生一起安全生产事故，4人不幸身亡。

6月16日17:45分,杨凌绿都生物科技有限公司一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷,随后公司三名员工相继进入罐内救援时均昏迷。事发后,杨凌示范区消防支队、杨凌示范区医院第一时间赶赴事发现场,进行积极救治并及时将伤者送至杨凌示范区医院。经杨凌示范区医院全力救治,由于伤者缺氧窒息时间过长,23时20分,4名伤者经抢救无效相继不幸死亡。事故原因正在进一步调查，善后工作当地政府正在积极处理。

编辑： 高政超

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