开言丨大唐建都长安1400周年，西安城内真·唐代遗址有哪些？

唐高祖李渊像

《旧唐书·高祖本纪》记载：

“唐武德元年五月甲子，高祖即皇帝位于太极殿……”

也就是从这一天开始，唐代长安城的辉煌与荣耀正式拉开了帷幕。

换算成公历纪年，唐武德元年五月甲子是公元618年6月18日，而今天（2018年6月18日）恰好就是唐朝建立整整1400周年的日子。

在今天，长期与垃圾为伍，被人诟病已久的唐长安城第一门——明德门终于再次重见天日了。

上世纪70年代的明德门遗址发掘现场

明德门复原图

唐朝末年的兵灾让这座位于长安城中轴线最南端的城门只剩下了门址，并慢慢的被岁月所淹没。直到上世纪70年代，中国社会科学院的专家对这里进行发掘，将让整个明德门的轮廓渐渐厘清——城门墩台平面呈长方形，罕见的五门道配置（最中间的门道只有皇帝才能同行）。

至于为什么说是再次重见天日呢？因为考古发掘结束之后，考古工作者就对遗址进行了回填，然后立上了文物保护单位的标识碑。随着城市化进程的加剧，特别是城中村的迅速膨胀，让遗址的周边环境越来越复杂，垃圾遍地少人问津。

经过两年多的发掘，明德门遗址再次破土而出了。而依托这次考古发掘，于今天正式启动的唐长安城明德门遗址保护工程，也将成为继大雁塔、小雁塔、大明宫遗址之后，西安又一显示唐长安城遗址的重要地标。

大概也就是从上一周开始吧，为大唐建都长安1400周年这个纪念日预热的文字越来越多。文字当然都写的不错，就是图片配的比较糟糕——盛唐气度干嘛要用明朝城墙和近年来新建的各种仿唐“假古董”来衬托呢？

但仔细回忆了这些年自己的访古经历，发现这个国人最引以为豪的王朝，其实真的没剩下什么遗址可以用来配图。一方面是因为历代的天灾人祸，让本来就不容易保存的土木建筑只剩下了夯土。另一方面则源于近些年城市的疯狂建设，唐长安城很多遗址还没来得及发掘保护和展示，便彻底消失在了挖掘机的轰鸣中。

那么西安还有哪些真正的唐代的遗址？

大雁塔

小雁塔

大雁塔和小雁塔是必须隆重推介的，这对双子塔也是如今西安现存历史最为悠久的建筑了。前者是为了存放玄奘从印度取回的经书、佛像所建，后者则是当时的信众为了祈福集资修建，并见证了另一位唐代高僧义净翻译佛经的岁月。前者是阁楼式塔，后者是密檐式塔，二者都属于国人对印度式佛塔进行中国化改造的产物，并开创了中国佛塔最重要的两种样态。

宝庆寺塔





宝庆寺塔造像

还有书院门口的宝庆寺塔，虽然塔是明朝建的，但镶嵌在上面的雕塑佛像，却是唐代作品，姑且也算是唐代的遗址吧。

前文说了，中国的土木建筑非常不容易保存，所以唐朝当年修建的“宫阙万间”现在也都“做了土”了。不过，像明德门遗址这样的土遗址，在现在的西安还是能够看到一些的。

唐圜丘遗址

大唐西市遗址

唐延平门遗址

过水涵洞

含光门遗址

勤政务本楼遗址

最好看的应该是整治一新的唐代圜丘遗址了，层级分明基本就是唐代的原貌。大唐西市博物馆保留了一些唐代西市的遗址，比如石板桥了，排水沟了。高新区的唐城墙遗址公园，能看到延平门遗址，未来的明德门遗址的保护展示，应该是借鉴那里了。在含光门明代城墙的壳子里面，也藏着两处唐代的遗存——唐代含光门的夯土和过水涵洞。在兴庆公园能看到勤政务本楼的遗址。

大明宫遗址航拍

丹凤门遗址

含元殿遗址

麟德殿遗址

当然，西安城内唐代遗址分布最集中的区域，还是在大明宫遗址公园里了，这里是唐朝的最核心区域，特别是在修了遗址公园后，含元殿、麟德殿、三清殿、宣政殿、丹凤门、重玄门、大福殿等一大堆历史上耳熟能详的名字，在这里都能够看到遗址。

十六王宅及唐长安城外郭城东北角

大唐东市遗址

另外，这两年正在进行考古发掘的东市遗址和十六王宅。按照有关部门的说法，这两块也有望保留下来，这就意味着西安在未来又会增加两处可见的唐朝的遗址。

还有一些遗址，要么是学者根据史料推断的，要么是考古发掘证实的（结束后回填），有关部门会在这些地方立下文保碑、标示牌，方便游客市民了解这里的前世今生。

实际寺遗址纪念碑

唐代粮仓遗址纪念碑

郭子仪园林遗址纪念碑

观鱼台遗址

西大街上矗立了多块类似的纪念碑

青龙寺文保碑

唐代灞桥已经被灞河水淹没

比如西北大学太白校区内的唐代实际寺遗址，梨园路上的唐代粮仓遗址，电子一路上的郭子仪园林遗址，景龙池的观鱼台遗址，西大街上的唐尚书省遗址、唐秘书省遗址、唐右领军卫遗址、唐大理寺遗址、唐司农寺遗址、唐吏部选院遗址，青龙寺遗址，还有被灞河水淹没的唐代灞桥遗址。

西安市区之外，当然也有很多唐代的遗址，比如兴教寺塔、香积寺塔这些唐塔，以及唐代的十八座帝陵。当然这些已经远离当年的唐长安城范围，所以也就没有列在其中。

有人会问，西安城内那些建于唐代的寺庙为什么没有算在内。要我说，这些寺庙现在能看到的建筑，基本就是近十来年的建筑了，和唐代早就没有一毛钱关系了。

编辑： 高政超