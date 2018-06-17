机器人KO机器人！中国顶级机器人西安上演格斗大赛

双方格斗机器人使用动力武器进行近身格斗，互相攻击，直至其中一方机器人被打到无法行动。（图片：浮图摄影）
西部网讯（记者 鄢山宇）说到变形金刚、高达、钢甲铁拳，迷弟迷妹们一定会惊呼“酷毙了！”如果能亲眼看见机器人格斗，还能像《铁甲钢拳》里面的亚当一样灵活出拳，那会是怎样燃烧的场景？
6月17日，一场充满钢铁狂潮的机器人巅峰对决赛——“MLF机器人格斗职业联赛”在西安曲江国际会展中心上演。为无数的机器人爱好者、格斗爱好者和科技爱好者们展示了一场充满钢铁狂潮的格斗机器人巅峰对决赛。
MLF是由极战（上海）体育发展有限公司发起，是属于中国的机器人对战联赛。MLF2018赛季的全部赛事分为三个分站赛及一站总决赛。分站赛分别于西安，上海、重庆如期举行。前三站比赛为积分赛，采取单循环赛制，最后一站为总决赛。比赛总奖金为百万元人民币。
据主办方介绍，为增强互动性、参与度、体验感，此次比赛规则也很简单，在三分钟的时间内，双方格斗机器人使用动力武器进行近身格斗，互相攻击，直至其中一方机器人被打到无法行动。值得一提的是，无论胜者还是败者，等待他们的还有下一场比赛。团队必须在短暂时间内，对机器人进行维修和改造，迎接下一场战斗。
对话西安站赛冠军：想实现大男孩的梦想
6月17日下午，经过两天的激烈追逐，来自上海的唐偶机器人俱乐部获得了西安分站赛的冠军。西部网、陕西头条记者对该俱乐部负责人tango进行了专访。
唐偶俱乐部今年在上海正式成立，据tango介绍，目前团队一共有5名成员，最小的成员仅21岁。“我小时候喜欢玩航模，后来也一直在从事机器人玩具相关的工作，我们5人学的都是不同的专业，像电子、机械工程、模具加工设计、工程结构，能聚在一起组建俱乐部，可以说是兴趣驱动，是想实现大男孩的梦想。”
“机器人格斗比赛时除了操作手外，还有一个后勤保障团队，操作手就像有赛车手，负责机器人在赛场的进攻和防守，后勤保障团队则负责保持机器人的正常运转，以及赛后的维修等工作。”tango认为，机器人格斗比赛最重要的就是是团队的协作，制作机器人是一个脑、手协调的工作，每个成员都是无可取代的。
这次比赛是唐偶俱乐部首次参赛，对于首场比赛就获得冠军，tango看起来比较淡定。他说，首场比赛成绩还不错，我们准备再接再厉，打好后面的比赛，有信心拿到冠军。等积累了足够多的比赛经验，就会筹备参加国外的比赛。
随着信息化、工业化不断融合，以机器人科技为代表的智能产业蓬勃兴起，成为现代科技创新的一个重要标志。机器人、机器人格斗比赛开始进入普通网友的世界。
“2018年机器人格斗比赛开始增多，赛事级别与关注度的增加，让更多的人了解机器人，对机器人格斗比赛有了兴趣。”tango认为，机器人格斗大赛看起来就像是一个普通的游戏赛事，其实它一定程度上反应了这个国家智能科技发展、推广和普及的一个缩影。大家对机器人格斗比赛关注越多，才会对机器人产生更多的兴趣，只有感兴趣了，才能了解机器人，研究机器人，最终创新机器人。
编辑： 鄢山宇
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