夏季陕西严查酒驾毒驾，党员公务员违法将抄送纪检监察。

西部网讯（记者 刘望） 近期天气炎热，适逢世界杯足球赛、大中院校学生放暑假，再加上端午节假期的到来，公安交管部门根据往年的数据分析，近期酒驾、醉驾、毒驾违法行为将呈现高发态势。针对这一情况，陕西各地集中警力组织开展夜查统一行动。

近期陕西全省查酒驾 喝酒千万别开车

6月16日晚，陕西省公安厅交警总队总队长郭平社带队督导检查西安市酒驾毒驾专项整治行动开展情况，预防和降低涉酒涉毒交通事故。

对查获的酒驾、醉驾、毒驾嫌疑人，交警部门将依法进行处理，同时通过互联网122综合服务平台公开公示，实行信用惩戒。对党员、国家工作人员的酒驾醉驾毒驾，通报纪检监察部门。

近期，陕西集中开展了三次的周末夜查集中行动，共查获酒驾违法行为1688起，醉酒驾驶104起，毒驾违法5起，查获其他交通违法行为近5万起。而今年以来，全省也加大侦办危险驾驶罪案件的力度，其中查处醉驾1878起。一季度曝光终生禁驾人员109人，其中醉驾21人。

道路交通安全攻坚：陕西首例运输危化品危险驾驶案追责

按照省政府的统一安排部署，省道路交通安全委员会从3月初至12月底，在全省集中开展道路交通安全攻坚行动，严查各类交通违法行为，严防群死群伤恶性道路交通事故的发生。攻坚行动开展以来，交通民警共深入客货运企业4915家，约谈隐患企业1425家，督促企业排查安全隐患4190次，排查重点车辆6.5万辆次，重点驾驶人8万余人，整治安全隐患129处。

宝鸡交警支队侦办的西宝高速危化品运输车辆侧翻泄漏案，是陕西首例运输危化品类型的危险驾驶罪案件，既追究了驾驶人的刑事运输危化品责任，又追究了押运员和车主的刑事责任。

临潼兵马俑景区“漂移”飙车危险驾驶案、西安市区聚众追逐竞驶危险驾驶案的成功侦办，有力打击飚车党的嚣张气焰。

在查处客车、校车危险驾驶罪的同时，特别是对“黑客车”、“黑校车”的严重超员违法行为，依法追究了刑事责任。

编辑： 王瑜