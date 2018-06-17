南水北调中线城市绿色旅游安康宣言面世 力推“饮水思源”旅游品牌

西部网安康讯 （记者 毛明博） 为南水北调中线城市旅游搭建交流平台，共同打造区域旅游大品牌。6月15日，来自北京、河南南阳、四川达州、湖北十堰、陕西汉中、商洛等地的代表在安康参加了由安康市人民政府主办、安康市旅发委承办的南水北调中线城市旅游资源链接会，与会人员还达成了《南水北调中线城市绿色旅游安康宣言》。

《南水北调中线城市绿色旅游安康宣言》约定：与会的城市将将对沿线城市旅游资源进行整合包装，积极组织指导本地旅行社优先推介沿线城市的旅游线路，促进沿线旅游业的共同发展；在强化旅游交流合作中，相互学习借鉴对方在全域旅游、文旅融合、旅游扶贫等方面的好经验、好做法，推动旅游业做大做强，并适时开展媒体记者、摄影爱好者、旅游从业人员等互访交流活动。此外还在建立“黄金周”和重大节假日期间的重要事件通报制度和联动处理制度，以为游客提供优质服务保障。

宣言还约定，与会的南水北调中线城市将以“同饮一江水 旅游促发展”为主题，联合开展“饮水思源”旅游宣传促销活动。在沿线城市的旅游咨询服务中心、游客集散中心、旅游星级饭店互相优先宣传沿线城市的旅游产品。

安康市副市长何邦军出席会议并致辞。安康市旅发委曹辉局长主持会议并重点推荐了安康“丝绸之路探源之旅”、“巴山绿境休闲之旅”、“清水长廊浪漫之旅”三条精品旅游线路，介绍了龙舟节丰富多彩的旅游活动。北京、达州、焦作、南阳、三门峡、汉中、商洛等南水北调中线有关城市，还对本市的旅游资源产品做了详细的推介和展示。

编辑： 王瑜