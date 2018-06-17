安康副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟看望慰问参加龙舟节安保民警及消防人员。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 周瑞儒 龙尹秀） 6月16日，第十八届中国安康汉江龙舟节暨富硒产品博览会开幕式在汉江河畔隆重举行，近2万群众现场观看了开幕式演出。担负安保工作的1500余名公安民警、武警、消防官兵坚守岗位，恪尽职守，忠实履职，确保了开幕式活动秩序井然、安全有序。

为确保龙舟节开幕式期间安全有序，安康市公安局于多次召开安全保卫工作动员部署会。安康市副市长、第十八届龙舟节安全保卫工作总指挥、市公安局党委书记、局长杨尚伟要求全体安保人员以最高标准、最严要求、最硬措施，坚决完成龙舟节开幕式安保工作保卫任务。

为夯实责任，安康市公安局还与21个安全保卫组组长签订了《第十八届中国安康汉江龙舟节安全保卫工作责任书》并调集安康市公安局、汉滨、高新、汉阴、紫阳、石泉、旬阳、平利等1500余名警力，参与安保及服务群众工作。

6月16日6时30分，全体参战民警按照要求按时到岗，确保开幕式活动安全有序。上午9时，第十八届中国安康汉江龙舟节暨富硒产品博览会隆重开幕，执行安全保卫任务的全体参战民警始终尽职尽责，规范执勤，全力确保开幕式活动顺利进行，

6月16日，记者在龙舟节开幕式现场及汉江一桥入口处等地看到，民警对年龄大、行动不便的群众以及抱小孩的大人均能提供帮扶，助其安全抵达现场，得到群众的称赞。

据了解，参加安保的民警在相继在龙舟文化园、城堤、金川门、汉江一桥、汉江北岸等地设21个保卫执勤组，1500余名警察全力投入安保工作中，确保了龙舟节开幕期间“稳定、安全、有序”，赢得了广大群众及游客的赞誉。