华山游客中心吊顶掉落致游客受伤续：已有6人出院

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 张田鑫） 记者刚刚从华山景区管委会了解到：截至今天（6月17号）上午11点20分，16号傍晚发生的华山游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落事件受伤的9名游客中，已有6人出院。

新闻回顾：华山景区游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落 9人受伤

目前有2名轻伤者正在治疗，1名轻微擦伤者仍在留院观察。这名轻微擦伤者与其中1名正在治疗的轻伤者系夫妻关系。事故原因仍在调查中。

6月16号下午5点35分，华山游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落，面积约30平方米左右，造成9名游客受伤，其中3人轻伤、6人轻微擦伤。情况发生后，华阴市（华山）假日旅游度节指挥部立即启动应急预案，迅速将9名受伤人员送至华阴市人民医院就诊，当地有关方面及时现场指挥处置。根据医院诊治情况，受伤人员均无生命危险，其中3人在院治疗、6人留院观察。

编辑： 王瑜