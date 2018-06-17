西安一渣土车带泥上路 所属公司638辆渣土车停运3天

6月14日晚，市民举报陕AE9977渣土车车身带泥上路行驶。
西部网讯（记者 鄢山宇）6月14日晚，有市民举报陕AE9977渣土车车身带泥上路行驶，随后西安市铁腕治霾办立即联合市城管局进行查处，取消其建筑垃圾清运资质，所属公司638辆车停运3天整顿。
取消陕AE9977建筑垃圾清运资质
调查发现，陕AE9977渣土车属于莲湖志华公司，举报当天该车从停车场前往修理厂对车辆密闭装置进行修复，车辆驶出渣土停车场未对车进行冲洗，造成车身有泥土、车容车貌不整。工作人员调取该车GPS发现该车未移动，但车辆却在路上行驶。
针对此问题，西安市城管局决定对莲湖志华公司和陕AE9977车辆严肃处理。取消陕AE9977建筑垃圾清运资，莲湖志华公司（638辆车）3天停运整顿，停运期间，车辆统一封存并停放至停车场。在6月份企业考核中，加倍扣除莲湖志华公司分值。
看到问题渣土车上路可拍照举报
西安市铁腕治霾办要求各资质企业要严格按照市城管局关于停车场和建筑垃圾清运车辆有关标准，举一反三，立即开展回头望、自查自纠整治工作，杜绝此类问题再次发生。西安市铁腕治霾办、市城管局将开展建筑垃圾清运车辆和停车场专项整治工作，对于车容车貌不整、沿途抛撒、带泥上路、未闭合行驶并清运、高尖装载、未经冲洗驶出工地(停车场)等问题进行重点整治，发现一起、严肃查处一起。
如果您的身边，看到有上路行驶的问题渣土车，或者有扬尘污染、冒黑烟车、露天喷涂等污染环境现象，可通过12345热线电话反映，也可以通过西安环保微信有奖举报平台投诉各类环境违法行为，共同维护我们的生活环境。
编辑： 鄢山宇
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15
娱乐近日，“ONE NIGHT 给小孩”发起人周迅和明星志愿者刘雯，一同探访了北京一所致力于孤残儿童医疗救治康复的机构。06-15
娱乐中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，中国首倡举办上合组织国家电影节，表明了各国加强电影合作、深化人文交流的美好愿望。06-14
娱乐1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出，中国电视剧发展史的序幕由此拉开。06-14
娱乐提及高仓健先生的逝世，张涵予深表遗憾，没有在高仓健先生有生之年看望他一次，但是张涵予认为通过味道，即使天人相隔，依然可以把心意传递下去。06-14
娱乐陈乔恩出席由中国扶贫基金会发起的善行者北京发布会活动，现场分享了参与公益的感触：“今天特别感谢（主办方）让我来到现场参与这个活动。06-14
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12