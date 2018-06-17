西安一渣土车带泥上路 所属公司638辆渣土车停运3天

6月14日晚，市民举报陕AE9977渣土车车身带泥上路行驶。

西部网讯（记者 鄢山宇）6月14日晚，有市民举报陕AE9977渣土车车身带泥上路行驶，随后西安市铁腕治霾办立即联合市城管局进行查处，取消其建筑垃圾清运资质，所属公司638辆车停运3天整顿。

取消陕AE9977建筑垃圾清运资质

调查发现，陕AE9977渣土车属于莲湖志华公司，举报当天该车从停车场前往修理厂对车辆密闭装置进行修复，车辆驶出渣土停车场未对车进行冲洗，造成车身有泥土、车容车貌不整。工作人员调取该车GPS发现该车未移动，但车辆却在路上行驶。

针对此问题，西安市城管局决定对莲湖志华公司和陕AE9977车辆严肃处理。取消陕AE9977建筑垃圾清运资，莲湖志华公司（638辆车）3天停运整顿，停运期间，车辆统一封存并停放至停车场。在6月份企业考核中，加倍扣除莲湖志华公司分值。

看到问题渣土车上路可拍照举报

西安市铁腕治霾办要求各资质企业要严格按照市城管局关于停车场和建筑垃圾清运车辆有关标准，举一反三，立即开展回头望、自查自纠整治工作，杜绝此类问题再次发生。西安市铁腕治霾办、市城管局将开展建筑垃圾清运车辆和停车场专项整治工作，对于车容车貌不整、沿途抛撒、带泥上路、未闭合行驶并清运、高尖装载、未经冲洗驶出工地(停车场)等问题进行重点整治，发现一起、严肃查处一起。

如果您的身边，看到有上路行驶的问题渣土车，或者有扬尘污染、冒黑烟车、露天喷涂等污染环境现象，可通过12345热线电话反映，也可以通过西安环保微信有奖举报平台投诉各类环境违法行为，共同维护我们的生活环境。

编辑： 鄢山宇