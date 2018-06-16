宝鸡凤县一辆装载27吨一氯甲烷罐车侧翻，致2人受伤。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）6月16日9时，一辆装载27吨一氯甲烷的槽罐车在凤县留凤关镇留凤关村发生侧翻，致使一氯甲烷发生泄漏，2人受伤，消防救援人员接警后紧急赶赴救援。

记者了解到，6月16日9时24分，宝鸡市公安消防支队指挥中心接到报警称，凤县留凤关镇留凤关村甲烷罐车侧翻泄露，接警后，凤县消防中队3辆消防车和特勤中队3辆消防车，广元路中队2辆消防车，共计8辆消防车赶往现场处置。

10时28分，凤县消防中队到场，经侦查发现是一辆载有甲烷的槽罐车侧翻泄露，该槽罐车装有27吨一氯甲烷，泄漏部位位于槽车顶部阀门口处，被困人员已被现场群众救出并移交120，一人皮外伤、一人内伤，正在接受治疗。

消防中队立即进行处置，期间多次尝试关闭泄漏处阀门，发现难度较大，经现场研究决定，救援人员对槽罐车先进行起吊，14时18分，罐车起吊完毕，随即对泄露出口进行堵漏。

目前，罐体无法倒罐只能对阀门进行维修，现场正在联系专业人员进一步处置中。

编辑： 谢卓