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网友反映副县长考察游玩并涉利益输送 纪委展开调查核实

时间：2018-06-16 23:42:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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网友反映副县长考察游玩并涉利益输送 纪委展开调查核实

宝鸡市纪委监委对“凤翔县副县长刘关良带队考察游玩并涉嫌利益输送”情况进行调查核实。

西部网讯 宝鸡市纪委监委对“凤翔县副县长刘关良带队考察游玩并涉嫌利益输送”情况进行调查核实。

6月15日，网上反映“凤翔县副县长刘关良带队考察游玩并涉嫌利益输送”，宝鸡市纪委、市监委已成立调查组，对有关情况展开调查核实。

编辑： 谢卓

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