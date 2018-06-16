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华山景区游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落 9人受伤

时间：2018-06-16 20:14:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：孙华林 杜鹏

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华山景区游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落 9人受伤

记者刚刚从华山景区管委会了解到：今天（6月16日）下午5点35分，华山游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落，面积约30平方米左右，造成9人受伤，其中3人轻伤、6人轻微擦伤。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 孙华林 杜鹏）记者刚刚从华山景区管委会了解到：今天（6月16日）下午5点35分，华山游客中心餐饮区部分装饰吊顶掉落，面积约30平方米左右，造成9人受伤，其中3人轻伤、6人轻微擦伤。

情况发生后，华阴市（华山）假日旅游度节指挥部立即启动应急预案，迅速将受伤人员送至华阴市人民医院就诊，华阴市委市政府、华山景区管委会、华旅集团主要负责同志及相关部门及时现场指挥处置。根据医院诊治情况，受伤人员均无生命危险，其中3人正在治疗、6人留院观察。事故原因正在调查中。

编辑： 高政超

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