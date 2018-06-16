陕西省首届冰球联赛开赛，80余名冰球爱好者赛场角逐。
西部网讯（记者 李媛） 6月16日，“康师傅”杯陕西省首届冰球联赛在西安市太奥广场奥佳真冰场举办，来自全省的80余名冰球爱好者聚集于此，在炎炎夏日享受冰球运动带来的快乐。
在当日的比赛开幕式上，陕西本土花样滑冰少年运动员进行了精彩演出，其中部分学员已经取得国家花样滑冰高级等级证书以及参加俱乐部联赛精英组资格。本次比赛设置成人组、U8组以上（8岁以上）及U8组以下（8岁以下）三个组别。比赛参赛队伍共计10队，其中8岁以上3队，8岁以下5队，成年组2队。此次参加冰球联赛及花样滑冰表演的小运动员们最小年龄4岁，最大10岁，参加人数80余人。据介绍，成年队是由就职于我省各个行业的冰球爱好者组成，有教师、公司经理、专业冰球运动员。
陕西省首届冰球联赛开赛，80余名冰球爱好者赛场角逐。
陕西省冬季运动管理中心主任李建喜说，举办此次赛事是迎接2022年冬奥会的重要行动，目的是让冰球运动走进校园，让更多青少年在参与中享受冰球运动乐趣，为冬奥助力，为中国喝彩。“在陕西省冬季运动管理中心的支持下，此次比赛对实现'三亿人上冰雪'的目标，对陕西省冰雪运动的推广有着重要意义。”李建喜说，陕西省的冰球运动刚刚起步，未来将举办更多的活动，让更多人参与到冰球运动中。
陕西省首届冰球联赛开赛，80余名冰球爱好者赛场角逐。
“我想成为一名专业的冰球运动员，今天能来参加这个比赛很开心，刚才看到那么多专业的选手，感觉自己有很大的进步空间，以后要多多练习。”今年7岁的张景琦目前正在学习冰球，尽管从轮滑转到冰球项目时间不长，但他在赛场上表现的很棒。
冰球(icehockey)，又称“冰上曲棍球”。冰球运动是多变的滑冰技艺和敏捷娴熟的曲棍球技艺相结合，对抗性较强的集体冰上运动项目之一，也是冬季奥运会正式比赛项目。
编辑： 王瑜
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