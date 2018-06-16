西安少年警讯高新一中开营，特警现场持枪演练。

西部网讯（记者 赵昊） “平安逐梦，守法先锋！”随着学生们热情的高呼，西安少年警讯正式开营。6月16日上午，由西安市公安局主办的少年警讯活动在西安高新第一中学隆重开营，市公安局百余名民警、高新一中师生参加了活动。

“西安少年警讯欢迎你！”活动现场，来自市公安局的特警为师生们展示了擒敌技能、战术持枪操、警用无人机、警犬训练等，炫酷的动作、精湛的技能引起全场学生阵阵赞叹。西安市政府党组成员、市公安局党委书记、局长肖西亮为高新一中学生授西安少年警讯营旗，高新一中校长王淑芳宣布开营，正式拉开了少年警讯高新一中综合训练营的帷幕。

西安少年警讯高新一中开营，特警现场持枪演练。

高一九班的李泳岐同学代表全体学生表态：“加入少年警讯，做自己的首席安全官！少年警讯就像一面盾，守护我们成长；更像一支矛，让我们与危险搏击。”随后，特警教官为学生们进行了自我防范训练。在佩戴上少年警讯徽章后，全场学生齐声高呼“平安逐梦，守法先锋！”。

西安少年警讯高新一中开营，特警现场持枪演练。

活动现场还展示了许多不常见的警用装备，如狙击步枪、夜视仪、探测装备等，前卫的造型、先进的功能一下子就吸引了师生们的目光。同时，还以展板形式向学生们宣传了校园安全、交通安全、健康上网、远离毒品、消防安全等安全防范知识，受到师生广泛欢迎，师生们围在展示台、宣传展板旁仔细驻足观看，学生们纷纷表示，加入少年警讯，增进了对警察的理解和认识，今后要争做守法先锋，带动身边同学、家人共同遵守法律，维护法律权威。

西安少年警讯高新一中开营，特警现场持枪演练。

据了解，少年警讯活动是西安市公安局今年推出的一项面对全市中小学生开展的警民互动活动，旨在提高师生的法治意识和安全防范意识，教会青少年安全防范技能，通过青少年辐射带动家庭，向全社会传递公安正能量，提升公众对社会治安的满意度。开营活动结束后，市公安局还将利用学生社团活动和少先队队课等时间，为中小学生开展警讯启蒙、警讯初体验、警讯拓展和警讯实践等少年警讯系列活动，组织学生参观公安机关，了解警种职能，开展安全防范演练和拓展训练，学习简单的自我防卫动作，亲身体验交警、巡警、社区民警工作等，并专题讲授校园安全、交通安全、健康上网、远离毒品等安全防范知识。