陕西公安边防总队多措并举 小长假中国公民30分钟内通关

陕西省公安边防总队多措并举，小长假中国公民通关最多30分钟。

西部网讯(记者 赵昊 通讯员 田飞 魏丹) 端午小长假正式拉开帷幕，针对目前西安咸阳国际机场口岸出入境旅客日均客流量已接近8000人次的情况，陕西省公安边防总队多措并举，着力解决高峰期中国公民排队长问题，确保实现国家移民管理局提出的“中国公民出入境通关排队不超过30分钟”的新目标。

据省公安边防总队预测，端午小长假期间，西安口岸单日客流量或将超过8000人次，比上月日均客流量增长约6.2%。

为营造和谐安全通畅的口岸通关环境，省公安边防总队充分做好各项准备，动态科学调配警力，全力备战高峰客流。

陕西省公安边防总队多措并举，小长假中国公民通关最多30分钟。

在出入境现场设置中国公民专用通道，对中国公民和外国人实行分区候检，动态调整中外旅客通道设置，增强国民自豪感和幸福感，并精确预测高峰期客流量和高峰时段，合理加开查验通道，提高用警效能，切实解决出入境高峰期中国公民排队等候时间长的“烦心事”。

同时，更新现场标识以达到醒目简明高效，同时在候检现场科学设置蛇形通道，通过灵活组合拆分，高效引导旅客通关，在自助通道前安排专门警力做好旅客分流引导，在自助通道候检区域加装语音提示，指导旅客正确使用自助查验设备，同时改善自助通道检查区域光源环境，提高面相比对效率，进一步加快通关速度。

编辑： 王瑜