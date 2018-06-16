安康举办第四届富硒产品博览会现场。

西部网安康讯（记者 毛明博） 一个野鸡蛋卖2.5元，还得排队；一罐黑茶，让人口齿留香；一杯葛根粉冲泡的醒酒汤，让嗜酒人士赞誉有加，而一碗魔芋凉皮则让品尝美味的客商回味无穷。这是6月15日，在安康举办第四届富硒产品博览会上，参展单位和客商与市民互动交流时的场景。

6月15日，以“做亮中国硒谷品牌、深化苏陕协作内涵”为主题的第四届中国·安康富硒产品博览会（简称“硒博会”）在安康国际天贸城举行，活动将持续至6月18日。

据了解，本届硒博会设立展位600余个、展区规模1.5万平方米，重点展示安康及全国各地富硒产品。展会开设安康特色富硒产品展区、外地富硒产品展区、综合展区三个区域。并邀请中省市相关领导、苏陕协作对口支援陕西的江苏省酒店宾馆、商场超市的采购经理、外贸企业和毛绒玩具生产企业代表以及全国知名专家、学者、商协会、富硒企业厂家、经销商、采购商参会，预计参会人数100000人左右。

记者注意到，相较往年硒博会，今年安康特色富硒产品展区新增了线上展销会，即在天贸城、供销社网店设立网上特装馆14个，引进有意向加强网络营销的企业家或产品，网店装修不收费，按照销售情况收取一定的服务费。

作为扩大商贸交流、拓宽安康富硒产品市场、深化区域交流合作的盛会，在第四届硒博会期间，除富硒产品线上线下展销会以外，安康市还举办两大主题活动：苏陕百名企业家走进安康——富硒产品（包装饮用水）采购暨项目对接洽谈会、一县一品推介会。

本届硒博会由陕西省商务厅、陕西省工信厅、安康市人民政府主办，安康市商务局、安康市工信局等单位承办。展会期间还邀请了四川省、重庆市、湖北省、湖南省等省市和省内武功，三原县的相关领导同志，以及对口支援安康的江苏省常州市商务局、南通市商务局，江苏省部分企业家代表以及英国陕西商会、温州陕西商会、宁波陕西商会、上海安康商会、陕西省茶人联谊会的嘉宾和企业家。