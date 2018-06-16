今天（6月16日）上午9点，第十八届中国安康汉江龙舟节在安康龙舟文化园开幕。李亮 摄

西部网讯 今天（6月16日）上午9点，以“丝茶源点·生态安康”为主题的第十八届中国安康汉江龙舟节在安康龙舟文化园举行开幕式。本届龙舟节开幕式参演人数为1300多人，其人数和规模均创历史之最。

今年的龙舟竞赛由13支县区组和13支行业企业组参赛，设置了400米上水、800米下水、800米折返追逐赛以及8*400米接力对抗表演赛。

记者了解到，与往届相比，本届龙舟节首次突破中心城区范围，在全市十县区设立分会场；借力文化名人，邀请到著名演员张嘉译、著名歌唱家何慧、“东方百灵鸟”陈俊华等安康籍文化名人回乡助阵。

上午9点整，“龙头祭祀”节目拉开了第十八届中国安康汉江龙舟节开幕式序幕，除了传统的龙舟竞赛之外，还有非遗展示《弦子传情颂安康》、汉剧汉歌《汉水游女》、经典传唱《喊一声故乡，安康》《丝路之源》《武林雄风》《幸福安康》等节目，期间江面上穿插进行着龙舟展示、龙舟横渡及抢鸭子摸鲤鱼表演，让大家感受原汁原味的龙舟文化。

据了解，本届龙舟节从3月开始至7月结束，期间共举办十大系列活动。龙舟节期间，还将举办国际自由搏击大赛、全国健美健身大赛、陕南三市象棋邀请赛等赛事活动，以及“丝路之源·幸福安康”2018鎏金铜蚕与开放发展论坛、南水北调中线城市文化旅游联动等系列对外交流活动，将进一步彰显安康对外开放新形象。