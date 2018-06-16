端午节假期 这些消息对安康市民和游客都有用

西部网安康讯（记者 毛明博） 今天（6月16日）是端午节假期首日。今年端午节假期又恰逢第18届中国安康汉江龙舟节开幕。记者从安康市交通、公安等部门了解到，今天(6月16日)12时前安康城区汉江一桥及周边道路临时管制，10余条公交线路也因临时交通管制而发生调整，请市民及游客注意择路分流，合理安排出行。
汉江一桥临时管制10余条公交车需绕道
今天（6月16日）上午9:00—12:00，龙舟节主会场、一桥与三桥之间一江两岸将举办开幕式。为确保第十八届中国安康汉江龙舟节开幕式（主题活动）顺利进行，保障车辆和行人的通行安全，安康市公安局交通警察支队发布通告，对汉江一桥东西两侧桥面予以临时交通管制。
今天（6月16日）12时前，交管部门将对汉江一桥西侧桥面实行交通管制，禁止所有车辆（含非机动车）和行人通行；汉江一桥东侧桥面禁止汽车通行，只允许摩托车、电动车、自行车和行人通行；黄沟路实行由东向西单向通行。
为避免城区发生大面积和长时间交通拥堵，在汉江一桥实行交通管制期间，城区以大桥路为中心，实施远端分流措施，途经汉江一桥和大桥路的车辆请从黄沟路、西津汉江大桥（三桥）和东坝汉江大桥（四桥）、巴山路、南环路、南环干道绕道通行。受汉江一桥交通管制影响，安康1路、2路、3路、4路、5路、6路、7路、8路、9路、12路、20路、22路、31路公交线路将无法正常通行，经研究决定，6月16日上午07：00——12：00期间， 发车频次及行车路线临时均发生变化，详情请以安康公交部门通告为准。
端午节假期安康汉江一桥至三桥小飞机“禁飞”
安康市公安局相关人员介绍，端午节假期（6月16日6:00起至6月18日24：00止）在安康江南内环路以北（含内环路），江北黄沟路以南（含黄沟路），汉江大桥以西，汉江三桥以东区域内禁止“低、小、慢”飞行器活动。
据了解，这些被管制的“低、小、慢”飞行器指的是飞行高度低、速度慢、目标小的飞行器，主要包括：无人机、滑翔机、三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、航空模型、风筝、空飘气球、孔明灯等。
公安机关表示，对于违反规定区域和时间飞行的飞行器，安康市公安机关将采取一切手段击落，其后果自负。对于情节严重构成犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。
此外，在前期施工的南环路（文昌路至香溪路段）及巴山西路等路段也将于今天正式通车，请市民和游客择路分流。
编辑： 王瑜
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