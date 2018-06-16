西安一小区配套学校迟迟不动工 规划用地堆满垃圾

学校规划用地上堆满了建筑垃圾。
西部网讯（见习记者 朱童戈）“当初就是冲着教育资源配置才买的房子，哪想开发商承诺的学校到现在都没有影，也指望不上今年9月开学，我就想知道学校何时能动工？”近日，西安海亮新英里小区业主冯先生向西部网民生热线反映，小区配套学校迟迟不见动工，业主向相关部门反映了数次也未能得到满意的答复。
小区承诺的配套学校迟迟不动工
据冯先生告诉记者，2014年买房的时候，因为考虑到孩子将来的教育问题，他选择了西安海亮新英里小区。“开发商销售时宣传的是五大名校双学位房，因为这，我们毫不犹豫的签了合同。”后来，开发商的承诺变成了翠华路小学学区房，冯先生想，反正孩子有学上就行。“到了2016年，他们又多次向业主许诺会和高新一小及交大附小签约。”
雁塔区政府官网上的回复内容
冯先生说，变了几次说法，但他没听说小区有跟哪个学校签约，“小区配套规划的教育用地也还一直闲置，没有动工的迹象。”为了解决孩子上学问题，冯先生和多名业主多次向相关部门反映情况。对此，雁塔区教育局先是承诺：2018年9月学校可以开学；后又于2017年7月回复：建设周期两年，学校将于2019年9月开学。
“如果要实现明年开学，为什么现在还不动工？”关于这一点，冯先生怎么都想不通。
6月14日，西部网记者来到了位于雁环路与西沣路交汇处东南角的海亮新英里小区。记者观察到，小区内有十余栋住宅楼，业主入住率也很高。业主告诉记者，配套的学校应该位于在小区南边300米的位置。记者在现场看到，规划的学校用地上堆满了建筑垃圾。
业主任女士向记者透露，大部分业主之所以在此买房就是看中了教育资源。“就是因为之前说小区有学校，不然大家可能会有其他的选择。小区里马上要上学的娃特别多，家长们真的是很头疼，业主们也多次找开发商要说法，但得到的结果总是让我们再等等。”
雁塔区教育局：预计2020年9月投入使用
随后，记者联系了海亮新英里小区物业和开发商，双方均表示，这块学校规划用地的所有权已经发生了转移。“这片原属于海亮新天地开发商，现在所有权已经在2016年移交到了雁塔区政府，教育配套问题建议联系雁塔区教育局。”物业工作人员说。
随后，记者电话联系了雁塔区教育局。工作人员称，本来这块规划用地应该由海亮地产负责建设学校，但因海亮地产不想完成学校的建设工作，就与区政府进行了协商，最后决定由政府对这块地进行建设，建一座公办学校。
根据规定，建设学校首先需要向有关部门出示土地许可证，但原本的土地许可证在海亮地产的名下，直到2017年才成功转移到雁塔区政府名下。
记者了解到，目前配套学校的设计方案都已经敲定了，正在规划部门办理审批手续，规划初审也已经达到了要求，等待进行会签等工作。这些工作一结束，规划许可证就可以办理下来，等到拿到施工许可证，马上可以开工建设，预计今年下半年可以开工建设。
工作人员称，新建一所学校不仅牵涉到盖楼，还会有室外的道路、绿化等工作，预计需要一年半时间，预计2020年9月学校可以投入正常使用。
编辑： 沈晓芳
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