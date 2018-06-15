推介会现场气氛热烈，吃荔枝比赛、荔枝辨别比赛吸引了众多市民参与。

西部网讯（记者 鄢山宇） 唐代诗人杜牧的“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”为世人所熟知。但鲜为人知的是，当年千里迢迢通过驿道送往大唐宫廷的荔枝，正来自于茂名的“贡园”。6月15日晚“大唐荔乡·好心茂名”荔枝推介活动来到西安，让西安人在家门口也能吃到纯正的荔枝，传唱千年的名句有了新的注解。

“茂名是世界上荔枝种植历史最悠久、面积最大、产量最高、品质最优、种质资源保存量最多的地方。”茂名市旅游局局长柯碧介绍，现在茂名已经成为全世界最大的荔枝产地，全球每5颗荔枝就有1颗产自茂名。此次带来的桂味、白糖罂、桂糯香等多个名优品种荔枝吸引了百余家电商、水果销售商和市民前来交流洽谈。

在推介会上，荔枝新品种桂糯香个大、肉厚、核小、味甜吸引现场很多水果销售商家、西安市民品尝后都对茂名荔枝赞不绝口。 “品质好，口感也很不错，胜过很多地方的荔枝！”王先生在西安一水果市场的负责人，品尝了茂名荔枝后，他现场添加推荐企业的微信。

为什么会选择西安来推介？柯碧说，茂名是名副其实的“大唐荔乡”，唐代千年荔枝树至今还结着果。在唐代时，茂名的荔枝就和现在西安联系在了一起。如今茂名贡园一带的果农至今流传着荔枝进贡时用的古法保鲜法。“茂名市水果局研究员做过相关实验，将新采摘的荔枝连枝带叶放入新截取的麻竹筒中，用蜡封好，一般可保鲜六七天。茂名到西安的路途约4000里，若按古驿道“马上飞递”日行800里计，五天后抵达时仍在保鲜期内。 ”

在当天推介会中，茂名旅游推介团以现场推介、播放推介视频宣传片、现场互动、茂名文艺节目表演等多种方式，全方位展现茂名缤纷浓厚的旅游文化资源。活动现场，市民李阿姨告诉记者，这次推介会介绍得很详细，通过推介会她得知茂名是“中国的荔枝之乡”，表示想去茂名看看。