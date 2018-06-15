六省40余名代表齐聚陕西 分享戒毒场所文化建设经验

中国司法行政戒毒工作协会文化专委会2018西安年会在西安召开。
戒毒人员带来的文艺节目。
西部网讯（记者 李媛）6月13日至14日，中国司法行政戒毒工作协会文化专委会2018西安年会在西安召开。来自湖北、四川、贵州、吉林、甘肃和陕西六个省份的40名代表齐聚陕西，分享戒毒场所文化建设经验。
代表们首先参观了陕西省女强戒所，先后参观了该所教育矫治中心、戒毒人员伙食操作间、习艺劳动车间和生活区。在教育矫治中心，观看法律咨询、美容技能操作、沙盘心理测试现场展示，了解了陕西省局“五大中心”建设、职业技能培训和回归就业指导等相关工作。
在“优秀文化进场所”字画作品赠送仪式和文艺节目汇演中，陕西省戒毒管理局党委书记、局长杨丕功向与会代表介绍了陕西戒毒系统的场所文化建设情况，并欢迎各省代表前来交流经验。随后，渭南、汉中、延安、榆林，眉县、长安等强戒所，以及吉林省、四川省、湖北省、贵州省强戒所分别以戒毒为题材，上台表演了精彩的文艺节目。“刚才那个天使魔鬼的节目让我印象深刻，现实生活中，毒品就像魔鬼一样蚕食着我们。如今在这里要好好戒毒，摆脱恶魔。”戒毒人员小张告诉记者。
随后，中国司法行政戒毒工作协会文化专委会专委会召开了文化建设工作座谈会，相互交流戒毒场所文化建设工作经验。据介绍，陕西省戒毒场所文化建设以“六一一”工程为核心和品牌，以“日行一善 以善养德”主题教育活动为重点，大力加强基础性保障工作，近几年文化建设取得明显进步。甘肃省局则依托九曲黄河这一独特的资源优势，鼓励开展歌曲原创，引导中医按摩进所区，将百折不挠的民族精神渗透在文化建设之中。
发言中，四川省戒毒所工作人员表示，四川戒毒系统设定了文化建设三年目标，以四大工程为引领，春风化雨，精心育人。贵州省则紧紧抓住阳明心学这一宝贵的文化遗产和“孝”道教育这一主线，引导文化建设由虚向实转变，由重视数量向重视质量转变。湖北省则针对场所数量较多、收戒人数差别较大的实际情况，开展多层次全方位、主题多样的文化建设。
中国司法行政戒毒工作协会文化专委会副主任委员周水庆表示，今后一个时期的文化建设要进一步服务中心，彰显职能；强化探索，丰富实践；加强理论研究，拓展领域；创新搭建交流载体，丰富交流形式。
编辑： 李媛
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