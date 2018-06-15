陕西警方重拳打击赌博违法犯罪 抓获涉赌人员4173人

西部网讯（记者 赵昊）日前，记者从陕西省公安厅获悉，今年以来全省各级公安机关深入开展打击整治赌博违法犯罪工作，取得阶段性成效。截至目前，全省共办理赌博案件2546起，抓获涉嫌违法犯罪人员4173人，刑事拘留379人，上网追逃 9人，行政拘留3181人,收缴赌资1363万元。



今年打击整治赌博违法犯罪工作部署开展以来，陕西省公安厅党委高度重视，省厅治安局专门制定细化工作方案，成立工作专班，结合扫黑除恶专项斗争，全面推动此项工作。全省各级公安机关将网络赌博、农村赌博、流动赌博、团伙赌博的幕后组织者、经营者、获利者和“保护伞”作为关键环节和主攻方向，拓展案源，主动出击，全力摧毁网络，坚决打团伙、捣窝点。



同时，加强对涉赌人员的管控力度，深挖地下钱庄和非法支付机构，严厉打击非法网络运营商及境外赌场国内渠道代理人。为了拓展线索来源，省厅及各地公安机关公开举报电话，明确奖励标准，广泛发动人民群众积极举报犯罪线索。



据悉，今年3月，省公安厅专门成立督导检查组，深入各地就工作开展情况进行督促、指导和检查，确保各项部署要求不打折扣落实到位，推进此项工作开展。



目前，我省公安机关打击整治赌博违法犯罪工作进展顺利，各地结合实际、细化措施，成功侦办了合阳县方某某、曾某某等人利用网络开设赌场案、礼泉孙某某组织境外网络赌博案、商洛罗氏家族在农村开设赌场案等一批大案要案，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

