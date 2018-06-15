陕西警方重拳打击赌博违法犯罪 抓获涉赌人员4173人

编辑： 李媛
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15
娱乐近日，“ONE NIGHT 给小孩”发起人周迅和明星志愿者刘雯，一同探访了北京一所致力于孤残儿童医疗救治康复的机构。06-15
娱乐中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，中国首倡举办上合组织国家电影节，表明了各国加强电影合作、深化人文交流的美好愿望。06-14
娱乐1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出，中国电视剧发展史的序幕由此拉开。06-14
娱乐提及高仓健先生的逝世，张涵予深表遗憾，没有在高仓健先生有生之年看望他一次，但是张涵予认为通过味道，即使天人相隔，依然可以把心意传递下去。06-14
娱乐陈乔恩出席由中国扶贫基金会发起的善行者北京发布会活动，现场分享了参与公益的感触：“今天特别感谢（主办方）让我来到现场参与这个活动。06-14
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12