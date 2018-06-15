“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”启动 陕西文创产品将走出国门

“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”启动
西部网讯（记者 敬泽昊） 6月15日，由陕西省文化厅与巴基斯坦国家艺术委员会、巴基斯坦中国文化中心、西安高新区管委会、西安工程大学共同主办，陕西省对外文化交流促进会与陕西华夏文化创意有限责任公司联合承办的“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”启动仪式在西安高新区丝绸之路现代艺术中心举行。陕西省文化厅党组书记、厅长任宗哲、西安工程大学副校长樊增禄、西安高新区党工委副书记王斌、巴基斯坦细密画大师伯希·艾哈迈德与现场200余位嘉宾共同出席启动仪式，并参观带有浓郁巴基斯坦风情的细密画展。
任宗哲在致辞中表示，“国风秦韵”是我省打造的对外文化重要品牌。近年来陕西省文化厅通过大量海外“国风秦韵”品牌活动，持续推动陕西文化“走出去”，为提升陕西文化的国际影响力，构建陕西“新形象”，做出了巨大的贡献。
任宗哲了解本次赴巴基斯坦参展的陕西文创产品情况
任宗哲说本次“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”，是省文化厅在省委省政府的正确领导下，认真贯彻落实习总书记在“上合组织青岛峰会”上重要讲话的积极行动。也是我省今年在“部省合作”框架下，积极打造“国风秦韵”品牌的对外文化交流重点项目。相关活动对于加强中外人文交流、促进陕西文化产业“走出去”具有积极的意义。
巴基斯坦国家艺术委员会主席贾玛尔﹒沙先生也为本次活动专程发来贺信。在信中他对陕西省文化厅、西安工程大学为画展成功举办而付出的努力表示感谢。他说巴基斯坦作为上合组织的新成员，希望能从多层面，特别是文化和艺术层面加深中巴“铁哥们”之间的友谊。所以，他很期待“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”在巴基斯坦的展出。
樊增禄简要介绍了西安工程大学近些年为服务国家“一带一路”倡议所开展的各项工作情况，并为伯希·艾哈迈德颁发客座教授聘书。
樊增禄代表西安工程大学为伯希·艾哈迈德颁发客座教授聘书。
据了解，本次巡展将从6月26日持续到7月16日。期间，一批陕西优秀的文创产品将在巴基斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等上合组织成员国和观察员国进行巡展。展览通过“赫赫宗周”“大秦帝国”“维天有汉”“辉煌盛唐”四部分，集中展示一批具有丰富中华历史文化内涵和较高艺术性、装饰性、实用性的陕西特色文创精品。
编辑： 王瑜
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