高考结束准考证可别乱扔 领档案入学报到都要用到

西部网讯（记者 彭芬） 高考结束后，很多考生已经开启狂欢模式。陕西省招办提醒，考后可以好好放松，但是高考准考证并没有“作废”，一定要妥善收好。报考提前批次院校、申请成绩复核，甚至大学入学报到等多个环节均要使用。

用途一：报考提前批次院校

需要报考提前批次军队、公安、司法类院校的考生必须注意，这类院校在组织面试、体能测试（体检）等过程中，要求考生必须携带高考准考证。

另外，如果参加高考自主招生等特殊类型招生、外语口试等，有时也需要出示高考准考证。

用途二：查询高考成绩

高考准考证上什么信息最重要，用途最普遍？答案是准考证号。这个号码会出现在高考成绩查询、志愿填报、录取查询等各个环节。比如，查询高考成绩时，系统会要求输入准考证号、密码等信息，以确认考生身份。

用途三：申请高考成绩复核

对高考成绩有异议，怎么办？申请高考成绩复核时，必须输入本人身份证号、准考证号、密码等信息。

用途四：填报高考志愿

与查询高考成绩一样，考生在填报志愿阶段，同样会用到高考准考证，特别是高考准考证号。

用途五：查询录取结果

登录省招办网站和微信平台，输入准考证号码，就能知道自己当前最新的高考录取动态，以及最终高考录取结果。

用途六：领取纸质档案资料

纸质准考证不仅仅是高考准考证号这么简单。根据《陕西省普通高校招生纸质档案管理办法》，大学新生需要凭录取通知书、准考证及本人身份证到县（区）招办或指定地点领取纸质档案。

用途七：大学入学报到

缴验准考证是目前大学新生入学报到的一个重要环节。进入到这环节，准考证的使命差不多才算完成。

编辑： 王瑜