第十三届全国分析化学年会西安开幕 共话行业前沿趋势

开幕式上，与会嘉宾为获得分析化学基础研究梁树权奖的学者颁奖。（摄影：李润）

西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月15日）上午，由中国化学会主办，西北大学、南京大学承办的第十三届全国分析化学年会在西安开幕。本次年会以“分析化学进展与未来”为主题，旨在促进分析化学及相关领域的学术交流与发展。

汪尔康、俞汝勤、陈洪渊、董绍俊、杨秀荣、唐本忠、田禾、江桂斌、赵进才、谭蔚鸿、赵宇亮等10余名院士出席大会。来自高等院校、科研院所以及相关领域企的3000余名专家学者参与学术交流。开幕式上，与会嘉宾为获得分析化学基础研究梁树权奖、中国青年分析化学家奖的学者颁奖。

开幕式结束后，中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士、湖南大学俞汝勤院士分别作了题为“分析科学促进科技发展”“分析化学研究范式演进趋势刍议”的报告。国家基金委主任王春霞主任作了“化学测量学申请代码与资助格局”的报告。

6月15日，第十三届全国分析化学年会在西安开幕。(摄影：李润)

本次年会设立新时代分析化学—高新分析技术论坛、基金论坛、青年科学家论坛、分析仪器于装置前沿论坛、女分析化学家论坛等5个论坛，以及电分析化学、显微成像与生物分析、纳米分析等14个主题学术分会。与会代表围绕分析化学学科的新成就、新进展进行了深入研讨，促进了国内分析化学界的相互交流和与国际学术前沿的接轨。

会议设立了包含视频转播的3个主会场、12个分会场。学术交流包括37个大会邀请报告、345个分会报告和1300个墙报展讲。

据悉，中国化学会分析化学年会每三年举办一届，至今已有数十年的历史。在广大科技工作者的支持和参与下，分析化学年会已经发展成为行业内最高端、最前沿、最具影响力的学术会议，是全国分析化学工作者、相关领域专家学者交流、学习、研论学术思想、分享学术成就的重要平台。

编辑： 王瑜