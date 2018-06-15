近百所陕西高校已发布招生章程 8项内容须重点关注

西部网讯（记者 彭芬） 高校招生章程是高考填报志愿前必须查阅的资料。目前，陕西已有近百所高校公布了2018年招生章程。那么考生和家长，在阅读这些高校招生章程时有哪些重要信息不能错过呢?

关注一：高校总体情况

省招办提醒，考生应关注院校隶属关系、院校性质及层次、办学规模、院系及专业设置情况、师资状况、科研水科及成果等。

设有分校及多个校区的院校，还应关注在哪个校区就读、证书印章是否带有分校或校区字样等。

关注二：高考录取原则

在阅读高校招生章程时，除了要看学校的性质层次、办学类型、收费标准等情况外，还要格外认真阅读录取原则。

录取原则中包含了很多重要信息：如调档比例、退档情况、加分政策、单科成绩要求、专业级差、身体受限、外语语种、专业报考等具体要求。

关注三：专业录取规则

要了解高校在确定进档考生的专业时，所采用的办法是分数清、专业清还是专业级差。

“分数清”是指将所有进档考生分科类按成绩排序，从高分到低分依次录取。

“专业清”是高校是录取时遵循“专业志愿优先”原则，先将所有考生第一专业志愿分别排名，在每个专业列队中依分数高低依次录取，未被录取的再看其第二专业志愿，以此类推。

“专业级差”是指同一高校的不同专业在录取时存在级差分，若考生的成绩未达到第一专业志愿的录取分数，则其总分减去专业级差后参与第二志愿专业排序。专业级差分一般在3—5分之间。

关注四：艺术类专业录取办法

艺术类专业的录取要依据两条线，即文化成绩录取控制线、专业成绩录取控制线。

在文化、专业都上线的情况下，不同院校的艺术类专业录取规则可能不一样。有的文化、专业在排序总分中各占50%；有的文化和专业四六开或三七开；有的只按专业成绩排序；有的只按文化成绩排序；有的省外高校需要校考成绩；有的高校承认省统考成绩等等。所以艺术类考生在填报志愿前一定要看清院校招生章程，慎重填报志愿。

关注五：录取加分政策

要注意看清目标高校在确定进档考生的专业时，是否认可考生的优惠加分。有些高校投档认可，而专业录取时不认可；有些高校投档认可，专业录取时也认可。

例如某大学招生章程里明确定“提前批录取的非通用语种考生，按投档分提档，按实考分录取专业”，意思就是投档认可加分，但专业录取时不认可。

关注六：身高、性别等方面的特殊要求

高校部分专业因学习与就业需要，会对身高与性别等有特殊要求。比如一些与军事、国防、公共安全等相关的特殊专业还规定了男女生录取比例，甚至规定只招男生。这些特殊要求可千万不能忽视，不满足条件就避免填报。

关注七：单科成绩要求、外语要求

高校许多专业对单科成绩有要求，规定原则上须达到及格水平或达到某一分数标准。比如有些院校的外语类、国际经济与贸易专业对考生英语成绩有特殊要求，有些院校的汉语言文学专业对考生语文成绩有特殊要求，有些院校的经济学类专业对考生的数学成绩有具体要求等等。

关注八：体检、政审、年龄、应届等特殊要求

提前批(包括本科、专科)录取的学校，相当一部分在体检、政审、年龄、应届与否等方面有特殊要求，考生们一定要仔细查阅、对照，确定报考与否;同时做好相应检查、测试准备。

编辑： 王瑜