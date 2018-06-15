渭河边两车相撞死了好几人？西安交警：事发哈尔滨

网传视频截图
西部网讯（记者 刘望） 近日，一段交通事故遇难者的视频在西安部分市民的微信群和朋友圈内流传，有网友称该事故发生在渭河沿岸。经记者向交警部门求证，该事故发生地并非陕西。
近两天，一段小视频在西安部分市民的微信群流传：一辆棕黑色的7座面包车右侧，摆放着5具遇难者遗体，对面是一辆受损严重的小轿车，数名交警在处理事故，镜头中有一拍摄事故现场的男子有些谢顶。部分西安网友谣称事故发生在渭河沿岸的道路上。
记者从省内渭河沿岸城市的交警部门了解到，近几日，沿渭河各市均未收到重大车祸的报警。西安市交警支队相关工作人员确认，视频中交警身穿的反光背心和西安交警身穿的背心不同，入夏后气温升高，西安全市交警白天执勤时已不再穿反光背心，只在夜间穿反光背心。可见，该事故并非发生在陕西。
另据了解，视频中的事故发生在黑龙江省哈尔滨市。13日17时许，哈尔滨市呼兰区松花江景观大道上一辆面包车与轿车相撞，造成5人死亡，另有数人受伤。当地交警正在对事故进行调查。
警方提醒广大网友，面对不确定的网络消息应当理性对待多加求证，对未经证实的信息不要轻易传播，不信谣不传谣，保持正常生产生活秩序。
编辑： 王瑜
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