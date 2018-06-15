汉中：查漏补缺积极整改 确保环保问题整改到位

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晔军 秦俊峰）2017年4月份，中央环保督察整改领导小组反馈陕西省意见之后，省委省政府高度重视，坚持把中央环保督察整改作为一项重大政治任务、重大民生工程，有力有序推进整改措施落地见效。截至2018年3月底，59个具体整改问题有48个已基本完成整改，剩余11个涉及工程方案调整和中长期整改问题正在加紧推进。目前，各地正在对剩余问题加快整改进度，同时积极查漏补缺、落实长效机制、巩固整改效果。今天我们看汉中的整改落实情况。

下午一上班，汉中市环保局和住房与城市管理局的工作人员就来到汉中市江南污水处理厂，对污水处理运行情况进行检查。

汉中市江南污水处理厂是去年中央环保督察反馈陕西省意见中指出的，汉中市需要完成达标改造的9个污水处理厂之一，已在去年底完成改造，并且通过了验收。

汉中市住房与城市管理局市政管理科科长陈昕：“主要表现在总磷、总氮在达标的情况下，数值还有部分的波动。”

汉中市江南污水处理厂运营负责人孙敏：“针对检查组提出的问题，我们技术部门将加强技术分析，不但使水质达标排放，而且使水中的总磷总氮处于一个稳定的状态。”

记者了解到，2017年4月份，中央环保督察反馈我省意见中需要要整改的问题，涉及汉中市的2个共性问题已完成，需要长期坚持或持续改善；11个具体问题已完成整改；1个具体问题已按计划推进，并取得了阶段性进展。为了确保问题整改到位，今年4月份以来，汉中市还开展了多次专项检查和督导。

汉中市环保督察整改领导小组办公室副主任王宗利：“市委市政府要求各县区、各相关部门严格对照中省环保整改要求，全面进行回头望，对已整改的问题一定要加强监管，确保各项措施落实到位，防止污染反弹，对还存在问题的，要查漏补缺，积极整改，确保尽快完成整改任务。”

就在汉中市环保局和住房与城市管理局对已整改项目进行例行检查时，宁强县环保局的工作人员来到了辖区内的汉中锌业铜矿公司的刘家坪矿区，对这里的坑涌废水排放进行取样检测。

宁强县环保局环境监测站工作人员：“原水PH值是3，就是接近是一个酸性；处理过后，它的PH值是8，是一个弱碱性，符合6-9的标准的坑涌废水。”

去年4月份，中央环保督察反馈陕西省意见中指出：宁强县刘家坪铜矿废水直排。针对这一问题，宁强县要求企业立即进行整改，确保废水排放达标。

汉中锌业铜矿有限责任公司安全环保科科长文彦平：“投资了100多万，专门成立了废水处理车间，三班倒连续处理。”

整改完成后，排放水质经第三方检测，符合排放标准。为了确保整改效果，防止反弹，今年以来，宁强县环保局多次对这一项目进行检查。

宁强县环保局局长郑永军：“我们采用双随机检查方式，采用不定期的或者不打招呼突击检查方式，还委托第三方机构对它排放废水进行检测，还有我们的监视性监测，通过这些手段，来控制企业达标排放。”

除了确保水质达标排放之外，宁强县还要求企业必须在六月20号前完成生态修复。这几天，国土部门工作人员经常来到工地，进行现场检查督导。

汉中锌业铜矿有限责任公司总经理李军：“现在咱们在削坡、挫台、覆土的工作，覆土以后，上面要栽植物，植被恢复。”

宁强县国土资源局收储办主任谭晓东：“6月20号之前，完成这一块的植被恢复。如果不履行，我们可以对它进行处罚。”

秦岭部分区域因采矿采石造成的生态破坏严重是中央环保督察反馈陕西省整改的主要内容之一。陕西天宝矿业的采矿矿山位于宁强县大安镇， 1951年就开始开采，企业管理权限几经变化，矿山治理生态修复历史欠账较多。

宁强县天宝矿业环境综合治理领导小组办公室副主任、宁强县国土资源局收储办主任谭晓东：“这个地方存在的主要问题是开采企业乱堆乱放，破坏生态面积大。”

为此，宁强县找上门给企业做工作，最终企业同意投资500多万元进行生态修复。为了保质保量完成整改任务，宁强县组成了30多人的环境综合治理领导小组进驻矿山。

谭晓东：“我们整个工作组，下设7个督导组，有环境保障协调组，有综合组，矿山地质环境整治协调组，包括专家组，也就是说科学规范地指导它实施矿山环境综合整治。”

陕西天宝矿业有限公司董事长陈兴明：“目前进展情况很好，起码按政府要求的时间段完成任务是没有问题的。”

勉县城管局环卫处副主任宋晋：“消杀早晨一次，下午一次，保证蚊蝇不能滋生，臭气尽量减小到最小，渗滤液处理工程。”

去年4月份，中央环保督查反馈我省意见指出《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持十二五规划》中还有31%的水污染项目未如期完成。勉县生活垃圾填埋场就是汉中市未完成的项目之一。对此，勉县投资2000多万元对垃圾渗滤液进行治理。去年上半年工程完成验收合格后，监管部门的工作人员仍隔三差五地来到这里进行检查，防止问题出现反弹。

勉县城管局环卫处副主任宋晋：“这个就是第一次处理，相当于渗滤液的原水，最初的渗滤液就是这个样子，经过二楼车间的钠滤处理以后，这就是二级处理，这个水罐就是三级，反渗透处理，这个就是最终的出水。我们把这个水排入市政管网，进一步处理后排入汉江。”

中央环保督查反馈的问题，汉中市正在进行自查自纠以及部门检查和进一步督导，整改工作进入最后的冲刺阶段。

汉中市环保督察整改领导小组办公室副主任、汉中市环保局局副调研员王宗利：“我们就是想通过这些措施，能够形成正确的督导，来推进中省环保督查问题的整改，确保咱们汉中山青水绿。”

面对环保问题，汉中市在积极认真整改的同时，查漏补缺、持续巩固提高，推动生态环境保护再上新台阶。目前陕西省各地的整改已经进入了最后冲刺阶段，而除了不折不扣落实各项整改任务之外，也需要把环境保护和生态建设的长效机制落实下去，持续推动生态改善，建设和维护好我们共同的美丽家园。

编辑： 辛超