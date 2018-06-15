东北游客西安遇"李鬼"被骂不得善终 原为黑旅行社非法揽客

西安蜗牛假期国际旅行社有限公司在淘宝上人气颇高。

郭先生接到的名片中，划线部分均为假。过去两天记者多次拨打名片上的电话，一次都没有接通过。

西安蜗牛假期国际旅行社有限公司的营业执照。

西部网讯（见习记者 凌旎）6月4日，郭先生携家人从东北来西安旅游，没想到下了高铁刚出西安北客站，就遭遇了一件令他特别气愤的事。

民生热线：陕西中旅新世纪强行要求与游客签订旅游合同

利益：以载客为由强迫游客签合同 被拒后破口大骂

6月4日下午6点左右，郭先生一家乘座G1281高铁到达西安北站。出站后郭先生准备换乘地铁前往钟楼，被一名自称是旅行社业务员的女士拦下。“对方跟我们套近乎，问去哪里，我说准备乘地铁去钟楼东大街一家酒店，她说可以送我们过去。”于是，郭先生一行便乘坐了旅行社车辆前往酒店，并约定每人乘车费15元。

途中，郭先生一家四口多次被劝说与该旅行社签订旅游合同，并要求先到旅行社去看一下。“我说想考虑一下，却遭到辱骂。他们说拉我的目的就是签旅游合同，对方诅咒我携家带口不得善终。”郭先生异常气愤。

根据郭先生提供的名片显示，该旅行社全称为“陕西中旅新世纪旅游有限责任公司”，骂人的员工职务为“业务经理”，名叫王月群。

郭先生说，他实在不明白旅行社为什么会有这样的行为，这着实破坏了西安旅游城市的形象。

骗局：两套牌子一班人马 “黑社”游离于规定之外

这样的遭遇，背后原因究竟是什么呢？西部网记者决定实地调查一番。

6月14日，按照名片上显示的地址，记者在北门外找到了一家旅游公司。几间房子在环城公园边围成“L”形，门口停着一辆绿色旅游大巴，房间外没有挂任何招牌。

查看一番后，记者发现名片上的旅行社名称和办公室悬挂的招牌大相径庭。挂着的牌子上写着“西安蜗牛假期国际旅行社有限公司”（下称蜗牛假日），而并非名片显示的陕西中旅新世纪旅游有限责任公司。

记者以游客的身份询价，并试探性聊到名片上的公司名字。该公司市场经理李伟锋解释道：“陕西中旅新世纪旅游有限责任公司是存在的，就是陕西中旅的分公司。而蜗牛假日是我们自己的公司，未来我们会主打自己的品牌，之前的公司就会注销掉。”

这种解释是否站得住脚？随后，记者在陕西省体育场东门附近找到一家正规旅行社，看到郭先生提供的名片后，该旅行社的工作人员告诉记者，“内行一眼就能看出，这张名片就是假的！名片内容至少与4家旅行社有关，李逵与李鬼，这完全就是个黑社！”

工作人员进一步解释，名片上LOGO是陕西中旅，但LOGO下方却打着“中旅假日”，名片上的许可证编号根本查不到。陕西中旅新世纪旅游有限责任公司有没有可能真的是“陕西中旅”的分公司呢？

记者了解到，“陕西中旅”的全称为陕西中国旅行社有限责任公司，是国家旅游局首批特许经营中国公民出国旅游业务的国际旅行社，隶属于陕旅集团。“陕西中旅”的工作人员明确答复，这家旅行社是冒牌的，不是他们的分公司。

现状：“蜗牛假日”无证经营 旅游渠道却销售红火

事实证明，蜗牛假日市场经理李伟锋说了谎。今天（6月15日）下午，记者再次拨打了李伟锋的电话。拨打多次后，电话接通了。

听到记者询问公司业务许可证编号后，李伟锋开始打太极。先说自己没记住，要给办公室打电话，又说如果每一个旅客都要求查编号，那这生意就没法做了。

在记者的再三追问下，李伟锋告诉记者，“我们也可以在旅游网站上报名，要看资质你可以去查，网站都核查过我们的资质，你要相信网站。”

记者了解到，判断一家旅行社是否正规，需要看旅行社的“一证一照”，即业务经营许可证和营业执照。然而在陕西省旅游发展委员会官网上，记者并没有找到西安蜗牛假期国际旅行社有限公司的业务许可证编号。

虽然没有许可资质，但记者也在飞猪、马蜂窝等旅游网站上找到了蜗牛假日的踪迹。在飞猪上，有一个名为“蜗牛假期官方旗舰店”的店铺，里面只有5个旅游报团商品，但交易销量单件最高达3473笔；马蜂窝网站上该公司的一日游商品销量也有219个。

官方：西安市旅游局 检验真假“一证一照”缺一不可

没有许可资质为何能在网上交易？马蜂窝客服人员解释说，凡是有营业执照的公司都能够在网站上架产品。但西安市旅游局工作人员告诉记者，合规旅行社的“一证一照”缺一不可，只有营业执照是不行的。

业内人士称，像郭先生遇到的发名片拉客的旅行社涉嫌无证经营，郭先生可以通过当地旅游局进行举报。“假旅行社私自在西安北站接客本就是违法的，游客到外地找旅行社一定要提前查清楚，千万不敢随便就上人家的车。这个情况涉嫌诈骗，郭先生可以直接报警。”

编辑： 凌旎