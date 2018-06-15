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榆林市纪委监委立下“六条禁令” 严禁相互打探案情

时间：2018-06-15 15:10:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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榆林市纪委监委立下“六条禁令” 严禁相互打探案情

为了加强纪检监察干部队伍管理，全面提升干部综合素质和履职能力，榆林市纪委监委近日出台了《关于打造全市纪检监察铁军的实施意见》，针对纪检监察干部履职风险点，立下“六条禁令”。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞纪宣）为了加强纪检监察干部队伍管理，全面提升干部综合素质和履职能力，榆林市纪委监委近日出台了《关于打造全市纪检监察铁军的实施意见》，针对纪检监察干部履职风险点，立下“六条禁令”。

“禁令”内容主要包括：一、严禁妄议中央大政方针，散布不当言论；二、严禁相互打探案情，泄露工作秘密；三、严禁瞒案不报、压案不查，或随意扩大调查范围，变更调查事项；四、严禁滥用调查措施，侵犯公民、法人或其他组织合法权益；五、严禁违规插手干预工程建设、资源开发、项目审批、干部人事、涉法涉诉等活动；六、严禁违规参与公款吃喝、出入私人会所。

编辑： 韩睿

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