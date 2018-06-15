我省一企业大采高智能化开采技术达国际领先水平

西部网讯（记者 李媛 通讯员 史灏）记者近日获悉，由我省陕煤集团黄陵矿业公司研发的《煤油气共生大采高智能化综采关键技术研究与应用》经过专家鉴定，被认定为国际领先领先水平。这标志着黄陵矿业公司在智能化开采上实现了从薄煤层、中厚煤层到厚煤层的全覆盖。
从2014年开始，黄陵矿业公司顺应时代发展需求，积极探索实施智能化无人开采技术，实现了较薄煤层和中厚煤层智能化无人开采地面远程操控采煤作业常态化。开创了国产成套装备智能化采煤的先河，成立了全国唯一一家煤矿智能化开采技术创新中心。
为了全面实现企业安全、高效发展，充分发挥煤矿智能化开采技术创新中心及黄陵矿业公司技术资源优势和引领示范作用，该公司继续开展大采高智能化开采技术研究，进一步拓宽智能化开采的推广应用范围，形成薄、中厚、厚煤层的完整智能化开采实践应用示范体系，不断引领煤炭行业发展。
2017年5月，《煤油气共生大采高智能化综采关键技术研究与应用》项目正式在黄陵二号煤矿416智能化综采工作面实施。该工作面切眼长度300.5米，平均采高5.6米。目前已经实现了地面一键启动，采煤机记忆割煤，自动跟架推溜等功能。该项目创新研发出了大采高智能化综采工作面采煤机采高精准监测和大数据自学习控制技术，防片帮智能精准控制技术，“传感+视频+虚拟现实”的超前支架智能控制系统，采煤机传感器防护装置、液压支架高可靠性压力、行程、高度、倾角传感元件和CAN总线通讯隔离技术，构建了煤油气共生大采高智能化综采工作面的环境安全保障技术体系。
目前，该智能化工作面已累计运行9个月，系统运行稳定可靠，生产煤炭432.1万吨，最高月产50.5万吨，实现了减人提效，取得了显著的经济和社会效益。据介绍，该公司《大采高智能化综采关键技术研究与应用》项目坚持“中国制造”理念，延续“综采成套装备全部国产化”思路，联合国内知名煤机装备服务商，发挥集成优势，为“做精做优煤炭产业”，打造智能化矿区提供了强大的发展动力。
编辑： 李媛
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15
娱乐近日，“ONE NIGHT 给小孩”发起人周迅和明星志愿者刘雯，一同探访了北京一所致力于孤残儿童医疗救治康复的机构。06-15
娱乐中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，中国首倡举办上合组织国家电影节，表明了各国加强电影合作、深化人文交流的美好愿望。06-14
娱乐1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出，中国电视剧发展史的序幕由此拉开。06-14
娱乐提及高仓健先生的逝世，张涵予深表遗憾，没有在高仓健先生有生之年看望他一次，但是张涵予认为通过味道，即使天人相隔，依然可以把心意传递下去。06-14
娱乐陈乔恩出席由中国扶贫基金会发起的善行者北京发布会活动，现场分享了参与公益的感触：“今天特别感谢（主办方）让我来到现场参与这个活动。06-14
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12