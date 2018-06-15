我省一企业大采高智能化开采技术达国际领先水平

西部网讯（记者 李媛 通讯员 史灏）记者近日获悉，由我省陕煤集团黄陵矿业公司研发的《煤油气共生大采高智能化综采关键技术研究与应用》经过专家鉴定，被认定为国际领先领先水平。这标志着黄陵矿业公司在智能化开采上实现了从薄煤层、中厚煤层到厚煤层的全覆盖。

从2014年开始，黄陵矿业公司顺应时代发展需求，积极探索实施智能化无人开采技术，实现了较薄煤层和中厚煤层智能化无人开采地面远程操控采煤作业常态化。开创了国产成套装备智能化采煤的先河，成立了全国唯一一家煤矿智能化开采技术创新中心。

为了全面实现企业安全、高效发展，充分发挥煤矿智能化开采技术创新中心及黄陵矿业公司技术资源优势和引领示范作用，该公司继续开展大采高智能化开采技术研究，进一步拓宽智能化开采的推广应用范围，形成薄、中厚、厚煤层的完整智能化开采实践应用示范体系，不断引领煤炭行业发展。

2017年5月，《煤油气共生大采高智能化综采关键技术研究与应用》项目正式在黄陵二号煤矿416智能化综采工作面实施。该工作面切眼长度300.5米，平均采高5.6米。目前已经实现了地面一键启动，采煤机记忆割煤，自动跟架推溜等功能。该项目创新研发出了大采高智能化综采工作面采煤机采高精准监测和大数据自学习控制技术，防片帮智能精准控制技术，“传感+视频+虚拟现实”的超前支架智能控制系统，采煤机传感器防护装置、液压支架高可靠性压力、行程、高度、倾角传感元件和CAN总线通讯隔离技术，构建了煤油气共生大采高智能化综采工作面的环境安全保障技术体系。

目前，该智能化工作面已累计运行9个月，系统运行稳定可靠，生产煤炭432.1万吨，最高月产50.5万吨，实现了减人提效，取得了显著的经济和社会效益。据介绍，该公司《大采高智能化综采关键技术研究与应用》项目坚持“中国制造”理念，延续“综采成套装备全部国产化”思路，联合国内知名煤机装备服务商，发挥集成优势，为“做精做优煤炭产业”，打造智能化矿区提供了强大的发展动力。

编辑： 李媛