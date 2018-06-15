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扶风通报3起腐败案 村组长侵吞公款获刑一年

时间：2018-06-15 13:03:45  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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扶风通报3起腐败案 村组长侵吞公款获刑一年

为进一步严明党的纪律，发挥警示教育作用，推动全面从严治党向基层延伸，深入纠正群众身边的不正之风和腐败问题，近期，扶风县公开通报3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题典型案例

西部网宝鸡讯　为进一步严明党的纪律，发挥警示教育作用，推动全面从严治党向基层延伸，深入纠正群众身边的不正之风和腐败问题，近期，扶风县公开通报3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题典型案例：

1. 城关街道原峪村上西组原组长罗新杰贪污集体资金问题。罗新杰担任组长期间，在本组土地承包、修渠过程中，利用职务之便，采取本组收入不入账和虚报冒领的手段，隐匿侵吞公款137959元。3月15日，罗新杰有关问题被扶风县监察委员会移送司法机关，5月7日，罗新杰因犯职务侵占罪被判处有期徒刑一年。

2．法门镇黄堆村劳动保障助理员李玉省优亲厚友问题。李玉省在担任法门镇黄堆村劳动保障助理员期间，在办理养老保险业务时，协助其亲属虚报冒领国家养老保险共计6275元，违反了党的群众纪律。2018年1月，李玉省受到党内警告处分。

3. 杏林镇财政所副所长王安明违反廉洁纪律问题。2017年，王安明在杏林镇汤房村包村期间，默许其妻杨某承包汤房村绿化工程实施后未成活树木的补栽工程。2018年5月，王安明受到党内警告处分。

编辑： 张娟

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