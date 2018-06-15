违反中央八项规定 宝鸡市纪委通报四起典型案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）端午节将至，为进一步强化纪律约束，警示教育广大党员干部，不断巩固作风建设成果，6月15日，宝鸡市纪委通报4起违反中央八项规定精神典型案例。
1、高新区千河镇高南村党支部原书记张健违规组织公款旅游问题。2017年7月，高南村党支部借开展主题党日活动之机，组织党员干部、村民代表共47人赴白鹿原、鲸鱼沟等地旅游，共计花费9750元，张健作为时任高南村党支部书记，负主要领导责任。2018年4月，张健受到党内严重警告处分。
2、宝鸡市文化广电新闻出版局艺术管理科科长徐小明违规收取礼金问题。2013年1月至2016年1月，徐小明利用职务便利，违规收受他人礼金共计4000元，用于个人日常消费。2017年12月，徐小明受到党内严重警告处分。
3、凤翔县城关镇竞存小学原校长王秀利违规发放福利问题。2013年至2014年，王秀利多次违规利用义务教育经费为本单位教职工购置服装、蔬菜等物品，共计花费13856元，以办公用品、清洁用具名义予以报销。2018年4月，王秀利受到党内警告处分。
4、渭滨区姜谭街道姜谭街社区党总支书记杨宁强、主任杜冬梅违规公款吃喝等问题。2013年1月至2014年12月，姜谭街社区以加班为名，多次组织单位职工违规公款吃喝，共计花费6806元。姜谭街社区还存在违规发放津补贴问题。2018年4月，杨宁强、杜冬梅分别受到党内警告处分。
编辑： 张娟
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