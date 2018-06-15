冒领扶贫资金违规划庄基地 凤翔通报4起三个助力案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）虚报冒领扶贫资金，违规私划庄基地，工作履职不力，为进一步严明党的纪律，充分发挥典型案例的震慑教育作用，近期，凤翔县纪委公开通报4起“三个助力”方面典型案例：

1.凤翔县姚家沟镇青渠村党支部书记陈红亮、监委会主任张生成、村委会会计张存焕虚报冒领产业扶贫资金问题。2016年4月，陈红亮在未实地核查情况下，为贫困户代开出售鸡苗发票。监委会主任张生成、会计张存焕核查不准，导致贫困户虚报冒领国家产业扶贫资金。三人违反工作纪律，被分别给予党内警告处分。

2.凤翔县南指挥镇原页西村党支部书记李正杰违规私划宅基地问题。2016-2017年，李正杰在没有宅基地审批手续情况下，私划宅基地6户，并违规收取费用23000元用于村日常开支。其行为违反工作纪律，被给予党内警告处分。

3. 凤翔县糜杆桥镇萧史宫村村委会主任唐向阳履职不力问题。唐向阳对该村本应关停的私营砖厂违规采矿行为制止不力，履职不到位，违反工作纪律，被给予党内警告处分。

4. 凤翔县田家庄镇河北村党支部委员孙小侠对分管土地工作履职不力导致该村耕地被破坏问题。孙小侠作为该村支部委员，在分管土地工作中履职不力，使本村村民张宝红在本村耕地内无证挖沙取石，致使616平方米耕地遭到严重破坏。孙小侠违反工作纪律，被给予党内警告处分。

编辑： 张娟