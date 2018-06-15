好消息！陕西省检察院出台优化营商环境12条措施

6月15日，陕西省检察院举行优化提升营商环境12条措施新闻发布会。

西部网讯（记者 李媛）“依法惩戒危害对外贸易、自贸区和自贸港建设的犯罪；加强对损害法治化营商环境行为的检察监督；加强对科技创新和知识产权的司法保护，最大限度激发企业和科创人员创新活力；畅通行贿犯罪档案查询‘绿色通道’……”6月15日上午，在省检察院和省工商联优化提升营商环境座谈会暨《陕西省检察机关服务优化提升营商环境12条措施》新闻发布会上，陕西省人民检察院党组成员、副检察长梁曦对外发布12条新措施。

记者了解到，这些措施突出强调了检察机关服务理念和保护优先，强调了加强对企业产权、知识产权和科技创新的司法保护。值得关注的是，此次措施重点强调了对企业家、创新者和创业者的司法保护，增强他们的信心和安全感，最大限度减少司法办案对市场主体的不利影响。同时，要求全省检察机关从开展专项工作、专项活动入手，增强服务保障。由此，做好营造良好营商环境工作更具针对性。

该12条措施分别是：充分发挥检察职能作用，服务建设法治化营商环境；准确把握涉及营商环境案件的法律政策界限；构建涉企诉求的全方位受理服务体系；畅通行贿犯罪档案查询“绿色通道”；开展“走访企事业单位，送法律送服务”专项活动，深化拓宽检企对接服务渠道和方式；健全联系相关行业管理部门和企业家、创业者的联络协作制度机制；依法保护企业家、投资者、经营者和创业者的人身财产安全；依法保护知识产权，保障和促进科技创新；依法保护规范有序、公平公正的市场经济秩序；服务保障建设廉洁高效的政务环境；加大生态环境司法保护力度；加强调研、指导和宣传工作。

其中，第三至第六条，强调了检察机关建立健全与相关企业、企业家进行对接和互动的服务及联系机制。包括构建涉企诉求的全方位受理服务体系；畅通行贿犯罪档案查询“绿色通道；开展“走访企事业单位，送法律送服务”专项活动，深化拓宽检企对接服务渠道和方式；健全联系相关行业管理部门和企业家、创业者的联络协作制度机制等四项机制。第七至第十一条，强调了检察机关要依法履行检察职能，保护企业合法权益，为优化提升营商环境提供司法保障。

编辑： 李媛