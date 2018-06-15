西安226路公交线路将调整 取消16站增设3站

西部网讯（记者 鄢山宇） 西安常乘坐226路公交线路的市民注意！6月16日起，西安市公交总公司将对226路线路进行缩线调整，取消六村堡工业园等16站，增设富源三路中段等3站。

226路去程由富源三路中段发车，经富源三路、昆明路、丈八北路、大寨路、团结南路、科技路、高新路、科创路、太白南路、电子二路、电子西街、丈八东路、长安路至电视塔。回程：由电视塔发车，经通邮路至丈八东路恢复原线路运行。线路全长21.7公里，首班6:30，末班19:30 ，实行无人售票空调车两元一票制可刷卡票制。

线路调整后，将取消六村堡工业园、六村堡办事处、焦家村、740库、省经贸学院、高堡子、雁雀门村、西安车辆厂、三桥东、三桥、武警学院、蔺家村、金桥路、皂河桥、红光路立交北、红光路立交南16个站点。增设富源三路中段、昆明路•富源三路口、昆明路•富源二路口3个站点。

编辑： 张娟