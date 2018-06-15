新闻频道 > 本网原创

西安发布高温橙色预警 多地气温将升至37℃以上

时间：2018-06-15 11:42:15  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安发布高温橙色预警 多地气温将升至37℃以上

西安市气象台2018年6月15日11时20分继续发布高温橙色预警信号：预计未来24小时内未央区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、高陵区、阎良区、临潼区、灞桥区的部分地方最高气温将升至37℃以上，长安区、蓝田县的大部分地方最高气温将升至35℃以上，请注意防范。

西部网讯 西安市气象台2018年6月15日11时20分继续发布高温橙色预警信号：预计未来24小时内未央区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、高陵区、阎良区、临潼区、灞桥区的部分地方最高气温将升至37℃以上，长安区、蓝田县的大部分地方最高气温将升至35℃以上，请注意防范。

防御指南:

1.有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

端午假期高速不免费 出行前检查车况规划好路线

父亲节：从小到大你干过最“坑爹”的事？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题