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商州交警通报“5.29”重大道路交通事故情况

时间：2018-06-14 22:15:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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商州交警通报“5.29”重大道路交通事故情况

商洛市公安局交警支队商州大队今天下午（6月14日）发布通报，公布商州“5.29”重大道路交通事故情况。

商州“5.29”重大道路交通事故情况通报。

西部网讯  商洛市公安局交警支队商州大队今天下午（6月14日）发布通报，公布商州“5.29”重大道路交通事故情况。

通报称，2018年5月29日13时50分，110接到报警，商州区夜村镇涝峪村鑫兴石场路段，一辆装载机与一辆两轮摩托车相撞，致人死亡。接警后，商州公安分局夜村派出所民警和商州交警大队事故处理中队民警立即赶赴事故现场开展现场勘查工作。

经查，5月29日12时40分，李某某（男，50岁，商州区闫村镇安武村人）无证驾驶一辆无号牌装载机，沿商州区夜村镇涝峪村通村路由北向南行驶至鑫兴石场路段铺垫道路过程中，将由北向南行驶的无号牌两轮摩托车驾驶员张某某（男，66岁，商州区夜村镇涝峪村人）碾压致死，两轮摩托车受损。商州交警大队高度重视，联合商州公安分局刑侦部门开展调查工作，同时邀请商州区人民检察院侦查监督部门提前介入。经全面深入调查，认定属交通肇事。

目前，商州交警大队以涉嫌交通肇事罪已对李某某依法刑事拘留，相关工作正在进一步办理之中。

编辑： 彭芬

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