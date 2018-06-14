陕西省第三届“休闲农业•大美田园”趣味运动会胜利闭幕

活动主办单位给获得一等奖的选手和代表队颁奖。

活动主办单位给表现突出的组织和个人颁奖。

西部网讯（记者 魏永贤）今天(6月14日)，为期三天的全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业•大美田园”趣味运动会在我省礼泉县白村闭幕。我省渭南代表队张可和榆林代表队分别获得农机夏种大比拼、晒场收谷大比拼两项比赛冠军。

本次活动由中国农民体育协会、陕西省农业厅、陕西省体育局、陕西省文明办主办，陕西省农民体育协会、礼泉县人民政府承办，共有来自全国22个省（市、自治区）和省内12支代表队300余名农民代表参加比赛。先后举行了农机夏种大比拼（拖拉机播种赛）、长空翱翔展技艺（无人机喷洒农药赛）、抗旱提水保苗赛、晒场收谷大丰收、巧搓玉米送亲人、采收果蔬庆丰收、手把青秧插满田、独轮小车运输忙、2分钟8人“8”字跳绳等项目的比赛。

经过激烈角逐，最终江苏省代表队以222次的成绩获得2分钟8人8字跳绳项目比赛冠军，山东省代表队以25“93的成绩获得独轮小车运输忙项目比赛冠军，湖北省代表队以1‘07”35的成绩获得精准扶贫奔小康项目比赛冠军,湖北省代表队以190斤载重的成绩获得抗旱提水保苗项目比赛冠军,陕西渭南代表队张可以18分的成绩获得农机夏种大比拼项目比赛冠军,山东省代表队以1’40“76的成绩获得巧搓玉米送亲人项目比赛冠军,陕西榆林代表队以232.20斤载重成绩获得晒场收谷大比拼项目比赛冠军,山东省代表队谢友涛以3‘41”16的成绩获得手把青秧插满田项目男队比赛冠军,福建省代表队何桂以3’13“11的成绩获得手把青秧插满田项目女队比赛冠军,重庆省代表队黄锐以24.84分的成绩获得长空翱翔展技艺项目比赛冠军。

此外，主办单位还为表现突出的组织和个人颁发了优秀组织奖、体育道德风尚奖、“新农人”风采奖、突出贡献奖等奖项。其中，辽宁、四川、陕西安康等五支代表队获得体育道德风尚奖；江苏省农民体育协会、黑龙江省农民体育协会、江西省农民体育协会等五家单位获得优秀组织奖；陕西延安代表队、吉林省代表队、安徽省代表队等五支代表队获得“新农人”风采奖。

陕西省农民体育协会主席文力介绍说，本次活动在前几次的活动基础上，新增了多项趣味比赛项目，将日常劳作融入到整个活动中，也更加贴近现代农业生产生活，将对推进农民文化体育活动，促进健身、健康融入乡风文明，培养新时代新农民，助力乡村振兴发挥积极作用。

编辑： 彭芬