西安12345上月受理诉求10万余件 这些问题得到解决

西安12345市民服务热线办理情况统计表。

西部网讯（记者 沈晓芳 通讯员 李鹏 牛汶婧）6月14日，西安市人民政府办公厅通报2018年5月12345市民服务热线运行情况。2018年5月，12345市民热线平台共受理市民诉求107940件，办结106403件。在县区范围内， 莲湖区、长安区等9个区县办结率为100%，而临潼区办结率最低，为83.06%。

莲湖等9个区县办结率为100%

从12345话务受理量看，区县范围内，雁塔区、莲湖区、长安区、未央区承办市民问题件数最多，分别有4669件、4026件、3673件、2786件，受理量较大；在管委会范围内，西咸新区管委会有2317件，受理量最多；在市级部门当中，市公安局涉及问题最多，有3979件，西安城投集团第二，有2725件，市环保局数量第三，有2498件。

从办理情况看，区县中受理量较大且办结率较高的有莲湖区政府、长安区政府、未央区政府，办结率均为100%。另外，碑林区、新城区、高陵区、鄠邑区、阎良区、蓝田县等区县均能做到有问必答。灞桥区、雁塔区、周至县、临潼区四区县政府未能100%回复群众留言。

在8个开发区中，浐灞生态区管委会、航天基地管委会、西咸新区管委会回复率未能达到100%，回复率分别为97.72%、96.15%、95.51%。

市级部门当中，西安城投集团、市卫计委、市质监局、市公安局、市工商局、市房管局、市物价局、市环保局、市规划局、市教育局等16个单位未能100%回复，安监局、西安建工回复率最低，分别为66.67%和46.67%。

这些问题得到解决：

反映：新城区群光广场江汉关码头餐饮店拖欠工资。

新城区政府接到市民反映后，立即安排区人社局调查处理，最终帮助市民拿回拖欠工资。

反映：建东街乐居场小区楼下商铺噪音扰民。

碑林区政府接到市民反映后，立即组织街办、城管、环保、食品药监等部门于当晚进行联合检查，并建立常态机制，每日18时至24时设岗值守。

反映：长安滦镇街道十字向南200米处一棵大树倒下，引发车辆拥堵。

长安区政府接到市民反映后，立刻安排工作人员赶赴现场，疏导交通，清理树木，一小时内恢复交通。

反映：太华路与玄武路十字附近道路路面坑洼。

曲江新区管委会接到市民反映后，三小时内填平路面坑洼。

反映：新筑街道下水道堵塞导致路面积水，造成房屋下沉。

国际港务区管委会接到反映后，立即开会研究，紧急开展疏通管道、清淤工作，制定道路建设规划。

反映：建议修缮灞河东路路灯。

国际港务区管委会接到市民建议后，立即安排工作人员现场核实，得知该路段路灯运行已14年，且大多数路灯损坏严重的情况后，立即联系市政公司制定修缮方案，对灞河东路沿线路灯全面修复。

反映：老年人因手机无法使用微信，难以参与西安广播电视台全国戏曲群英擂台赛微信领票活动。

西安广播电视台接到市民反映后，安排专人前往市民家中，将演出票送到市民手里。市民拨打热线表扬电视台工作人员，为市民热线工作效率点赞。

这些回复群众不满意：

市民服务热线在抽访中发现，多承办单位存在办理结果与实际不符的问题。主要问题有市民反映问题未解决、承办单位未联系群众、承办单位泄露群众信息等。

根据回访，咸新区管委会的问题较为突出。西咸新区在处理望贤小区二期夜间施工噪音扰民问题时，泄露投诉人信息；在处理太平村违建问题时，误将中丰店村作为太平村，提交至平台；在处理多媒体渠道工单时，不按规定要求回复，影响办事效率。

另外，因承办职责和管理区域交叉，导致部分市民诉求在多部门多次流转，至今仍未解决。

4月20日，市民咨询西安市是否具有世界五百强企业。市投资委回复：西安市拥有世界500强企业的相关机构177家。随后市民再次来电询问具体名单时，市投资委、市工商局、市工信委、市发改委、市商务局、市统计局，均称不在其职能范围，不掌握详细情况。

5月18日，市民反映莲湖区丰庆小学人行天桥正下方，道沿上隔离栏杆被破坏，存在安全隐患，持续3月无人维修。市市政局、市公安局、莲湖区政府相互推诿责任，问题得不到解决。

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编辑： 沈晓芳