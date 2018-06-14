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延安市获“全国守信激励创新奖”

时间：2018-06-14 19:30:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：白娟 高婷 刘倩

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延安市获“全国守信激励创新奖”

日前在福州举办的“2018年中国城市信用建设高峰论坛”上，陕西省延安市和深圳、厦门、杭州、成都等30个城市被确定为首批国家守信激励创新试点城市。

西部网讯（陕西广播电视台《陕西新闻联播》记者 白娟 高婷 刘倩） 日前在福州举办的“2018年中国城市信用建设高峰论坛”上，陕西省延安市和深圳、厦门、杭州、成都等30个城市被确定为首批国家守信激励创新试点城市，延安市因城市信用体系建设取得明显成效荣获“全国守信激励创新奖”，成为西北地区唯一获此殊荣的城市。

编辑： 王瑜

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