6月19日起 陕西省西安汽车站开通咸阳机场大巴

西部网讯（记者 刘望）记者今天（6月14日）从陕西省西安汽车站了解到，从6月19日起，省西安汽车站开通省站（火车站）—咸阳机场的机场大巴，票价25元。至此，陕西省西安汽车站实现公路、民航、铁路、公交、地铁五种运输方式的联运。

从6月19日起，广大旅客走出西安火车站，即可在火车站对面的陕西省西安汽车站11号专售窗口购买发往咸阳机场的大巴车票。首班大巴8：15分发车，末班20：15发车，全年365天发车。购买车票的旅客经安检后进入5号发车位乘车。

据了解，该线路暂为试运行线路，由益田始发，经停省站，发车时间为预估时间，客满即发，运行时间约75分钟。由于航班起飞前45分钟停止办理登机牌，车站建议旅客至少提前两个半小时乘坐机场巴士。

需要提醒的是，所有客车车票需持本人身份证购买机场巴士车票。发车时间有可能提前或推后，旅客需要做好行程安排，以免影响行程，如果遇到任何有关问题，可以随时拨打029—87435135进行咨询求助。

编辑： 刘望