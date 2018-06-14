京东大数据画像陕西球迷 16%平台年消费超2万

西部网讯(见习记者 李卓然) 2018俄罗斯世界杯今夜开战， 东道主俄罗斯队首战对沙特队，伴随赛事，全世界的 球迷消费也成了夏季市场中的绝对主力。根据京东公布的购买力大数据显示，陕西球迷不仅呈年轻化趋势，而且消费能力强，懂得在看球的同时保养身体。

球迷男女比例7：3呈年轻化 95后占20%

为了迎接本届世界杯，23岁的小伙刘鑫和他的朋友早早就做起了准备，“从预选赛我就一场连着一场看，这两天一直在跟朋友装饰观看比赛的现场，还买了超大的投影仪，准备今晚跟朋友好好嗨一下。”

据京东大数据显示，陕西的京东球迷以男性为主导，男女比例超过7：3。其中，16-45岁的球迷占比高达94%，95后占比高达20%，学生球迷占比近20%。在职业上，陕西的教师、白领中足球爱好者最多，关注球赛的同时也会下场运动。

“俄罗斯队是今年的黑马，但因为我是葡萄牙的球迷，所以还是看好葡萄牙夺冠。”刘鑫告诉记者。而从6月13日的京东球队热度指数来看，陕西的京东球迷支持最多的球队为：德国、西班牙、葡萄牙、法国、阿根廷。

陕西球迷年消费力超20000元 进口啤酒受青睐

“看球当然少不了啤酒，大家聚在一起边看球，边吃吃喝喝喝，这样才热闹。”据刘鑫介绍，啤酒、零食、提神饮料等都是他们看球期间必不可少的东西。

数据显示，在当地电商用户中，陕西球迷的消费能力很强，近16%的球迷在京东平台年消费超过20000元以上。

今年世界杯开赛前，进口啤酒更受陕西球迷青睐。自6月1日以来，京东球迷购买的啤酒中，进口啤酒销量占比近40%，高于非球迷进口啤酒销量的占比。陕西球迷最喜欢的进口啤酒有德国进口 范佳乐（教士）小麦啤酒、德国进口费尔德堡小麦啤酒和德国进口奥丁格旗下自然浑浊型小麦白啤酒。

此外，陕西的京东球迷为了应对世界杯熬夜观赛，还十分注重身体的保养，各种增强免疫、骨骼健康、减肥塑身、补肾强身和美容养颜类的保健品，近期销量也十分可观。

编辑： 李卓然