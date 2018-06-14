京东大数据画像陕西球迷 16%平台年消费超2万

西部网讯(见习记者 李卓然) 2018俄罗斯世界杯今夜开战，东道主俄罗斯队首战对沙特队，伴随赛事，全世界的球迷消费也成了夏季市场中的绝对主力。根据京东公布的购买力大数据显示，陕西球迷不仅呈年轻化趋势，而且消费能力强，懂得在看球的同时保养身体。
球迷男女比例7：3呈年轻化 95后占20%
为了迎接本届世界杯，23岁的小伙刘鑫和他的朋友早早就做起了准备，“从预选赛我就一场连着一场看，这两天一直在跟朋友装饰观看比赛的现场，还买了超大的投影仪，准备今晚跟朋友好好嗨一下。”
据京东大数据显示，陕西的京东球迷以男性为主导，男女比例超过7：3。其中，16-45岁的球迷占比高达94%，95后占比高达20%，学生球迷占比近20%。在职业上，陕西的教师、白领中足球爱好者最多，关注球赛的同时也会下场运动。
“俄罗斯队是今年的黑马，但因为我是葡萄牙的球迷，所以还是看好葡萄牙夺冠。”刘鑫告诉记者。而从6月13日的京东球队热度指数来看，陕西的京东球迷支持最多的球队为：德国、西班牙、葡萄牙、法国、阿根廷。
陕西球迷年消费力超20000元 进口啤酒受青睐
“看球当然少不了啤酒，大家聚在一起边看球，边吃吃喝喝喝，这样才热闹。”据刘鑫介绍，啤酒、零食、提神饮料等都是他们看球期间必不可少的东西。
数据显示，在当地电商用户中，陕西球迷的消费能力很强，近16%的球迷在京东平台年消费超过20000元以上。
今年世界杯开赛前，进口啤酒更受陕西球迷青睐。自6月1日以来，京东球迷购买的啤酒中，进口啤酒销量占比近40%，高于非球迷进口啤酒销量的占比。陕西球迷最喜欢的进口啤酒有德国进口 范佳乐（教士）小麦啤酒、德国进口费尔德堡小麦啤酒和德国进口奥丁格旗下自然浑浊型小麦白啤酒。
此外，陕西的京东球迷为了应对世界杯熬夜观赛，还十分注重身体的保养，各种增强免疫、骨骼健康、减肥塑身、补肾强身和美容养颜类的保健品，近期销量也十分可观。
编辑： 李卓然
娱乐中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，中国首倡举办上合组织国家电影节，表明了各国加强电影合作、深化人文交流的美好愿望。06-14
娱乐1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出，中国电视剧发展史的序幕由此拉开。06-14
娱乐提及高仓健先生的逝世，张涵予深表遗憾，没有在高仓健先生有生之年看望他一次，但是张涵予认为通过味道，即使天人相隔，依然可以把心意传递下去。06-14
娱乐陈乔恩出席由中国扶贫基金会发起的善行者北京发布会活动，现场分享了参与公益的感触：“今天特别感谢（主办方）让我来到现场参与这个活动。06-14
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12