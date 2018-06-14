省食药监局发布端午消费提示：警惕特别绿的“返青粽叶”

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 张钰 陈珣） 随着端午节的日益临近，粽子、绿豆糕等传统节令食品进入销售旺季。人们在采购、贮存及食用这些美味时，需要注意哪些事项呢？对此，省食品药品监管局专业监管人员给出了建议。

首先，在采购粽子、绿豆糕时，要注意最好去正规的超市、商店，独立包装的品牌产品是否带有QS或SC标志；是否有生产日期、保质期等标签标识，并查看真空包装是否有漏气；尽量不要购买没有包装、拆包零卖及“三无”产品，购买后应索要购物小票或发票等有关凭证，买回后还要注意按照说明储存。

第二，在购买粽子时不要把粽叶的颜色是否鲜绿当成选择新鲜粽子的标准之一，有些特别绿的粽叶可能是不法商贩采取化学染色手段加工的“返青粽叶”，长期食用这种粽叶包的粽子会对人体造成一定伤害。另外，优质的绿豆糕采用天然绿豆粉制成，颜色并不会太绿，而是微微偏黄。

第三，购买的熟粽子应重新加热蒸煮后再食用，消费者要小心粽子的口味变化，如果尝到粽子发酸、发苦或口味不正，不要再食用。由于夏天气温较高，常温下的绿豆糕保质期较短，要注意按标签标注的贮存方法存放。另外，肉粽和甜粽由于含糖量高，脂肪多，不易消化，一次不宜多吃，老年人更要少吃，对于糖尿病患者和胆囊炎等特殊人群在食用时更要慎重。

省食品药品监管局同时提醒广大消费者，如果遇到食品安全问题时，应保存好购物、消费发票等有关凭证，尽量保留、维持外包装原样，以便能辨识该食品批号或生产日期和保质期。请及时拨打12331投诉举报热线或者向当地食药监管部门反映。

编辑： 王瑜