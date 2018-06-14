西安市凤城八路—太华路立交15日早8时放行通车

西部网讯（记者 熊惠玲） 记者今天（6月14日）从西安市市政公用局获悉，凤城八路—太华路立交工程桥梁段已完成建设任务，太华路主线桥及3条定向匝道桥可实现桥梁互通，6月15日早8点放行通车。
凤城八路—太华路立交工程为三层部分互通式立交，其中一层为中央环岛及地面辅道，太华路主线位于二层，凤城八路主线桥位于三层，设置3条转向匝道。立交南北向全长866.681米，东西向全长1113.505米，双向六车道，设计时速60km/h，立交匝道桥30km/h。其中，凤城八路主线桥已于2017年9月30日放行通车，运行情况良好。
放行通车后，东西向直行、南北向直行、西向北、东向南及南向西车辆均可由桥上通行，大大缩短通过该路段的时间。
目前，地面辅道及中央环岛施工临近尾声，地面交通仍沿用大环岛绕行方式。市政部门提醒，由于地面辅道正在施工中，部分路段存在局部变窄、绕行等情况，通过该路段的司机朋友请提前由周边道路绕行，避免造成长时间拥堵。
按照总体进度计划安排，全部工程将于7月下旬完成建设任务。
编辑： 王瑜
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