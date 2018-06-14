国家开始第二批工业遗产申报 宝鸡推荐西凤酒遗产群等2处

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市工业和信息化局了解到，近期，根据《陕西省工业和信息化厅关于开展第二批国家工业遗产申报工作的通知》，宝鸡市在全面摸底调查的基础上，经县区初审推荐，并经市政府同意，推荐上报陕西西凤酒股份有限公司西凤酒酿酒工业遗产群和秦川机床工具集团股份公司毛泽东主席塑像2处工业遗产进行申报。

据了解，宝鸡市这2处工业遗产特色鲜明、工业文化价值突出，具有较高的历史价值、科技价值、社会价值和艺术价值。西凤酒是中国著名的历史文化名酒，诞生于3000年前的殷商晚期，曾4次蝉联“国家名酒”称号，8次荣获国际金奖。陕西西凤酒股份有限公司西凤酒工业遗产群最早是在柳林镇原清代老酒坊“兴盛生”、民国时期老酒坊“复兴生”的基础上发展而来的。正是这两个老酒坊提供的酒样才使西凤酒连获1910年南洋劝业赛会金质奖、1915年巴拿马万国博览会金奖、1928年中华国货展览会金质奖、1933年美国芝加哥世界博览会金质奖和1952年第一届“国家名酒”称号，更为西凤酒走向世界和确立“中国四大老牌名酒”地位，进而成为“中华老字号”品牌做出了重要贡献。

秦川机床工具集团股份公司毛泽东主席塑像是1962年12月26日建成，巨型塑像用HT-200铸铁铁水浇铸，工艺复杂、材质精良，重达53吨位。2016年被宝鸡市列入红色旅游景点。

编辑： 王瑜