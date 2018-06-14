国家开始第二批工业遗产申报 宝鸡推荐西凤酒遗产群等2处
时间：2018-06-14 17:35:36
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鲁鹏飞
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国家开始第二批工业遗产申报 宝鸡推荐西凤酒遗产群等2处
近期，根据《陕西省工业和信息化厅关于开展第二批国家工业遗产申报工作的通知》。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市工业和信息化局了解到，近期，根据《陕西省工业和信息化厅关于开展第二批国家工业遗产申报工作的通知》，宝鸡市在全面摸底调查的基础上，经县区初审推荐，并经市政府同意，推荐上报陕西西凤酒股份有限公司西凤酒酿酒工业遗产群和秦川机床工具集团股份公司毛泽东主席塑像2处工业遗产进行申报。
据了解，宝鸡市这2处工业遗产特色鲜明、工业文化价值突出，具有较高的历史价值、科技价值、社会价值和艺术价值。西凤酒是中国著名的历史文化名酒，诞生于3000年前的殷商晚期，曾4次蝉联“国家名酒”称号，8次荣获国际金奖。陕西西凤酒股份有限公司西凤酒工业遗产群最早是在柳林镇原清代老酒坊“兴盛生”、民国时期老酒坊“复兴生”的基础上发展而来的。正是这两个老酒坊提供的酒样才使西凤酒连获1910年南洋劝业赛会金质奖、1915年巴拿马万国博览会金奖、1928年中华国货展览会金质奖、1933年美国芝加哥世界博览会金质奖和1952年第一届“国家名酒”称号，更为西凤酒走向世界和确立“中国四大老牌名酒”地位，进而成为“中华老字号”品牌做出了重要贡献。
秦川机床工具集团股份公司毛泽东主席塑像是1962年12月26日建成，巨型塑像用HT-200铸铁铁水浇铸，工艺复杂、材质精良，重达53吨位。2016年被宝鸡市列入红色旅游景点。
编辑：
王瑜
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体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
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体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
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体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
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财经M2增速和新增信贷保持平稳，一方面反映市场流动性总体稳定，另一方面也反映实体经济融资需求仍然旺盛。06-13
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财经中国企业研究院执行院长李锦表示，除了打破工资总额的固有管理模式，形成中长期激励机制也是促使国企薪酬改革落地的举措之一。06-12
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财经在这个过程中，各级政府必须转变思维模式，从传统型的“正面清单”管理方式，转为现代市场经济所认可的“负面清单”管理方式，显得尤为重要。06-11
文化为庆祝今年的“文化和自然遗产日”，促进文化遗产的传播与传承，陕西文博机构推出多项优惠活动，举办形式多样的传统体验活动78场。06-13
文化今年一季度全省文化产业运行良好，规模以上文化企业数量大幅增加，营业收入稳步增长。06-13
文化2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”。2017年起，调整为“文化和自然遗产日”。06-09
文化6月7日，陕西省西安市新城区举办非物质文化遗产宣传展示活动，迎接“文化与自然遗产日”的到来。06-08
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
文化5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。05-28
文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
三农伴随着工业化、城镇化的快速推进，农村劳动力的大规模转移就业，引发了“谁来种地”“怎么种地”的新课题。06-14
三农国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。06-12
三农互联网模式下“共享住宅”的推出，不仅盘活了闲置的农房，还使美丽乡村成为“来了就还想再来的地方”。06-12
三农农业特色互联网小镇就是美丽乡村与现代信息技术融合过程中孕育出的新事物，是实现城乡融合发展和“四化”同步发展的实践探索。06-12
三农农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局就贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》答记者问。06-12
三农省委办公厅与省政府办公厅近日联合出台《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》（以下简称《管理办法》）。06-12
三农6月10日，全省“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在岐山县举行。副省长魏增军出席并宣布启动，随后检查“三夏”工作。06-11
三农汉滨区有不安全住房贫困户5000余户。如何保障贫困群众的住房安全，有效破解危房改造实施过程中改造不到位、监管难度大的问题？06-12
三农党员志愿者们以小组为单位，结合自身工作特点，对所帮扶的低保户、五保户、困难党员、病残人员等群体夏收中的各环节进行帮扶。06-12
三农近300名党员群众在这里聆听我省“新时代 新气象 新作为”百姓巡回宣讲团生动鲜活的宣讲。06-12
三农商南县通过政策支持、资金扶持、科技服务等措施培育壮大龙头企业、合作社。仅今年1—4月，全县就新增合作社29个。06-11
三农6月11日，2018年陕西省市县两级农工部长培训班在陕西工商管理硕士学院学术交流中心举行。06-12
旅游6月13日，“让世界倾听陕西声音”主题采访团走进碑林，中航创世机器人（西安）有限公司董事、总经理贺琛说起创业的感受时表示。06-14
旅游6月13日，“‘陕’耀新时代 领航新丝路——让世界倾听陕西声音”采访团探访碑林区西安博物院旅游景区。06-14
旅游西安浐灞生态区从曾经“垃圾遍地、沙坑遍布、荒草遍野”的生态环境“重灾区”到2011西安世界园艺博览会的举办地。06-14
旅游比亚迪新能源汽车运营足迹遍布全球6大洲，50多个国家和地区的200多个城市，实现全球六大洲战略布局。06-14
旅游不断汇聚推进西安市“双创”工作的正能量，为经济社会发展带来更多推动力。06-14
旅游6月13日，参加采茶比赛的选手在重庆武隆白马山茶叶基地采茶。06-14
旅游北京通州，备受瞩目的环球主题公园工程正在建设。但一年多前，工程还在为250万立方米的“脏土”而犯愁。06-14
旅游端午佳节伴着浓郁的粽香翩翩而来，同时也带来了让人们欢欣的3天小长假。06-13
旅游一提起印尼，中国游客最熟悉的就是巴厘岛，其实，印尼还有很多风光绝美的岛屿，比如民丹岛、龙目岛等。06-13
旅游6月13日上午，“让世界倾听陕西声音”主题采访团一行走进西安市碑林区参观采访，深入挖掘碑林区深厚的历史文化，探寻中华文化根脉。06-13
旅游6月12日下午，“让世界倾听陕西声音”主题采访团一行走进西安浐灞生态区世园罗曼小镇参观采访，邂逅成群的白鸽，让采访团成员惊喜连连。06-13
旅游12日下午，媒体团赴西安浐灞生态区世博园罗曼小镇采访参观，媒体团漫步欧式建筑群，领略浪漫的小镇风情。06-13
美食海带含钙磷铁维生素B族等营养素，对利尿消肿润肠抗癌有食疗作用。专家建议从柑橘类水果、多叶绿色蔬菜、草莓。06-14
美食鲜榨果蔬汁的维生素C等营养素的损失更少。但有的果蔬籽含有较多的抗氧化成分，具有很高的营养价值，比如葡萄籽。06-14
美食红薯中含有单宁和胶质，如果空腹食用，可能会刺激胃壁分泌更多胃酸，引起胃灼热等不适感。06-14
美食蔬菜几乎每一个部分都有营养价值。比如说，白菜外层叶子中的胡萝卜素浓度要比中心叶子高十几倍，维生素C也要高好几倍。06-14
美食催熟是香蕉产业链中不可缺少的环节，全世界都在广泛使用，已有百年之久，催熟剂不超标使用对人体无害。06-14
美食吃什么能让男人精力旺盛，小编为您总结的壮阳补肾食谱，常吃6大营养食谱，让男人精力更旺盛。06-14
美食土豆中含多酚氧化酶，在氧气的作用下会发生褐变，从而影响土豆色泽。因此在烹饪过程中，切好的土豆应及时放在水里。06-13
美食女人要美丽，先要养好自己。来看看适合女性养生的食物有哪些吧。这些食物适合女性养生食用，养好身体从美食开始。06-13
美食里脊肉：是脊骨下面一条与大排骨相连的瘦肉。肉中无筋，是猪肉中最嫩的一部分。水分含量多，脂肪含量低。06-13
美食对策：以汤的形式烹饪豆类，对消化这类食物是有帮助的，通过补充水分，有助于消化豆里面含有的大量纤维。06-13
美食“保护作用主要是来自于大蒜的高植物化学成分”，专家说到。最简单易行的办法就是喝些西红柿汁，因为西红柿汁。06-13
美食瘦猪肉含蛋白质较高，每百克可高达29克，每百克脂肪含量为6克，但经煮炖后，脂肪含量还会降低，因此，也较适合。06-13
健康白内障是一种较为常见的眼部疾病，致盲率较高。白内障在中老年人群体中发病率是极高的，不少患者在一开始并未察觉，导致病情发展加重。06-14
健康根据大型数据调查显示，临床上有80%左右的胃癌患者在确诊时都已经是中晚期胃癌，而早期的胃癌检出率仅仅只有15%-18%左右。06-14
健康如果水分摄取不足也容易导致血压升高，对于高血压患者来说应该尽量多喝一些硬水，就是深井水以及泉水。06-14
健康人上了年纪总会有些伤自尊的现象出现，其中一个非常可怕的趋势就是体重不断增加。因为静息代谢会随着年龄增长而变慢，大概每10年降低1%到2%。06-14
健康冠心病患者的左心室顺应性降低，而舒张的末期压增高，一旦过于劳累，肺部的静脉压升高，肺部就会发生淤血，而患者也因此产生呼吸困难的感觉。06-13
健康柠檬促进人体钙质吸收是通过柠檬酸的螯合作用实现的，即柠檬酸与体内的钙结合形成螯合钙，达到减少钙质流失、强健骨骼的效果。06-13
健康根据我国科学家的一项新研究，有抽烟喝酒习惯的人如果经常喝超过65摄氏度的热茶，患上食道癌的风险会增加五倍。06-13
健康西瓜、哈密瓜、苦瓜、冬瓜等集中上市，这类瓜果性寒，具有清热除暑解毒、除烦利尿的作用。但吃多了容易损伤脾胃阳气，平素脾虚、体寒者不宜吃。06-13
健康6月全国各地持续高温，天气炎热，此时的健康防护更是必不可少。对高温的健康防护有三个关键词：防暑、降温和补水。06-12
健康从中医角度来讲，吃火锅就是夏季燥湿养阳的不错选择。当然，吃的菜品、时间是有讲究的。06-12
健康当关节受到牵拉或屈折时，拉力超过关节腔负压，就会出现一个明显的腔隙，周围的气体急速向腔隙内扩散，与液体一起发生震动，从而发出清脆的响声。06-12
健康出汗会使体温下降，同时排出部分代谢废物。汗腺不畅就丧失了这条排毒管道，也就失去了一道免疫的重要防线。06-12
教育第45届世界技能大赛全国选拔赛上海赛区的比赛，在位于上海的国家会展中心拉开战幕，将在汽车技术、木工、机电一体化和社会照护等34个比赛项目中进行技能比拼。06-14
教育4年时光，说长，竟有1400多个日日夜夜；说短，只在转瞬之间。06-14
教育以提升人才培养质量为核心，探索形成的具有中国特色的“四跨”卓越法治人才培养模式：跨学科专业、跨理论实践、跨学院学校、跨国家地区。06-14
教育2018年毕业季如期而至，美国各大高校邀请了政治、经济、文化等各个领域的名流，为毕业生送上祝福与启迪。06-14
教育近日，中山大学和华南理工大学举行自主招生考试。中山大学是面试，华南理工大学是笔试。两校的考题也是颇花心思。06-13
教育今年上海市普通高校招生统一文化考试约有5万名考生参加，答卷总量近15万份，扫描题块数量近135万个，阅卷工作今天启动。06-13
教育高考虽然结束，但一群尖子生的“小高考”才刚刚开始。从上周末开始，北京大学、清华大学等名校自主招生测试相继上演。06-13
教育教育部鼓励有条件的高校在充分论证的基础上建立人工智能学院、人工智能研究院或人工智能交叉研究中心，多种方式开展高层次人才培养。06-13
教育6月是“禁毒宣传月”，广州海关11日向媒体透露，该海关“海关课堂进校园”志愿服务公益团队日前走进广州白云区集贤小学。06-13
教育西南交通大学开设了一门名为《食话食说》的选修课，《食话食说》由国家级烹饪大师担任主教，学校食堂的经理或厨师长担任助教。06-13
教育交流当中，麟北发电执行董事、总经理李春银首先将目前麟北发电两台机组的施工建设进度情况进行了详细介绍。06-11
教育6月10日，上海合作组织青岛峰会完美落幕。这座拥有“红瓦绿树、碧海蓝天”的青青之岛，再一次向世界展现了她那靓丽的身姿和独特的魅力！06-11
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车远超保时捷911 3.0升涡轮增压水平对卧式6缸发动机的198分以及法拉利812 Superfast 6.5升V12发动机的158分。06-14
汽车今年10月，南京工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺厂房将完工封顶，进行设备进驻，2019年上半年将投入预生产。06-13
汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12
汽车该款纯电动跑车是保时捷电动化战略的开山之作，到2025年保时捷25%的销量将由纯电动和混动车型所贡献。06-12
汽车6月11日，广汽新能源传祺GE3 530对外公布预售价格，以北京地区为例，在享受9.1万元的综合补贴后，新车预售价14万元起。06-12
汽车新车两侧底部加入了三角形饰板，内部加入了雾灯，排气布局由现款的单边双出式变为了单边单出式，使整个车尾更加简洁。06-11
汽车全新QX50搭载全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机VC-Turbo、包含12项领先技术的ADAS智能驾驶辅助系统及10大创新科技。06-11
汽车不同于特斯拉美国Gigafactory工厂(只生产电池)，特斯拉新一代工厂名为Dreadnought，将同时生产电池和组装车辆。06-08
汽车据英国汽车杂志6月5日报道，在日前举行的奥迪Q8 SUV发布会上，奥迪表示将于2021年打造并推出基于Aicon概念车的首个自动驾驶车队。06-08
汽车未来，在一汽-大众强有力的支持下，奥迪品牌将继续创造并引领中国消费者多元化、个性化的用车需求，持续引领中国豪华汽车市场。06-07
汽车FCA尾气排放战略主要基于小型涡轮增压发动机车、轻度混合动力车、混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车。06-07
汽车目前，特斯拉在美国内华达州经营着一座超级电池工厂，并在加利福尼亚州设有一座电动车组装厂，用以生产Model S、Model X以及Model 3等该公司系列车型。06-07