西安地铁15日进入“端午模式” 将优化首末班时间

西部网讯（记者 鄢山宇） 端午小长假即将到来，记者从西安地铁了解到，西安地铁端午假期运营工作自6月15日起至6月18日，共计4天，节日期间将执行特殊时刻表，优化首末班车时间，保证市民出行。
6月15日（节前一天）恰逢周五，当天13:00左右地铁线网将提前进入晚高峰运营模式，一号线最大上线列车29列，行车间隔缩短至3分23秒；二号线最大上线列车40列，行车间隔缩短至2分33秒；三号线最大上线列车37列，行车间隔缩短至2分52秒。针对重点车站可能出现的瞬时客流“井喷”，西安地铁热备10列备用车并根据实时客流变化情况，适时组织临时加开，及时调整运力。
6月16日，在地铁二号线首班车前，分别由小寨、三爻站，各加开1列开往北客站方向的列车；6月17、18日，在地铁二号线首班车前，由三爻站加开1列开往北客站方向的列车，缓解首班列车的客流拥挤状况，方便市民赶乘早班高铁。
6月15日至18日，在二号线末班车后，于每晚24:00从北客站、韦曲南站各对开1列电客车，方便市民夜间出行及高铁到达旅客的接驳。
编辑： 王瑜
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