榆林八名90后拒服兵役 将不能录取为公务员

榆林8名青年拒服兵役被列入“黑名单”。
西部网榆林讯（记者 李明 陕西广播电视台记者 张坤） 在今天（6月14日）下午举行的2018年第二次诚信“红黑榜”新闻发布会上，榆林市政府征兵办公室公开发布了8名2017年度拒服兵役人员“黑名单”。
据了解，8名青年均为1990年后出生，自愿报名应征，到部队后怕苦怕累，逃避训练，不愿受部队纪律约束。部队、兵役机关及新兵家长反复做思想工作无效后，最终按拒服兵役被部队退回。
榆林市人民政府征兵办公室对8名拒服兵役人员作出处罚，不得录用为公务员或者参照公务员法管理的工作人员；从2017年12月1日到2019年11月30日的两年时间内，不得出国（境）或者升学，不得招录（聘）为事业单位工作人员、公益性岗位协管人员、大学生村官等，纳入全市严重违法失信人员“黑名单”，纳入个人信用记录，限制从事药品、食品等重点行业生产经营，限制享受补贴性资金和社会保障资金支持，限制购买不动产、乘坐飞机、列车软卧，限制住宿四星级以上宾馆、酒店，限制参加旅行社组织的团队旅游。
编辑： 王瑜
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