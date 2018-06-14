“端午节”期间陕西以阴雨天气为主 大部地区有降雨不利出行

西部网讯（记者 熊惠玲） 记者今天（6月14日）从陕西省气象局获悉，预计“端午节”期间我省以阴雨相间天气为主，主要降水时段为16日和18日。陕北和陕南降水相对明显，以小到中雨为主，陕北北部、陕南南部局地大雨，其余各地以阵雨或小雨为主。

6月15日：全省阴天间多云，陕北西部局地、关中西部和汉中、安康有阵雨或雷阵雨。

6月16日：全省阴天有小雨，陕北北部有中到大雨。

6月17日：全省阴天，陕北北部、陕南南部有阵雨或雷阵雨。

6月18日：全省阴天，陕北小雨，关中、陕南小到中雨，陕南南部局地有大到暴雨。

陕西省气象台特别提示，“端午节”期间我省大部地区有降雨，对节日出行有不利影响，公众需留意当地天气预报预警，注意道路交通和景区旅游安全。

编辑： 王瑜